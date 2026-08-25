Vietnam - Singapour : renforcer la coopération technologique et la formation des talents

Le premier Dialogue stratégique entre le Vietnam et Singapour, tenu le 25 août à Singapour, a ouvert un nouveau canal d’échanges politiques et de consultations sur les politiques publiques entre les deux Partis, avec pour priorités le développement des ressources humaines et la connectivité technologique, contribuant à approfondir et à rendre plus substantiel et durable le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Singapour.

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Photo : VNA/CVN

Le Dialogue a été coprésidé par Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, et Chan Chun Sing, secrétaire général adjoint du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour, ministre chargé de la Coordination des services publics et ministre de la Défense.

Placée sous le thème "Vers un avenir commun résilient : porter la coopération Vietnam-Singapour en matière de connectivité technologique et de développement des ressources humaines à un nouveau niveau", cette première édition a témoigné de l’importance particulière accordée par les deux Partis à la mise en œuvre concrète du nouveau mécanisme de coopération.

Prenant la parole à cette occasion, Trân Câm Tu a salué la coordination et les préparatifs des deux parties, estimant que la tenue de ce premier Dialogue peu de temps après l’établissement du mécanisme témoignait de la haute détermination politique des deux Partis à concrétiser rapidement cette nouvelle forme de coopération.

Il a souligné que le choix du développement des ressources humaines et de la connectivité technologique comme thèmes centraux du Dialogue était "juste et pertinent", ces deux domaines revêtant une importance stratégique pour la compétitivité, la résilience et le développement à long terme de chacun des deux pays.

Le permanent du Secrétariat a appelé les deux Partis à renforcer leurs échanges francs et substantiels, à partager leurs visions et leurs expériences en matière de développement, à continuer de s’accompagner et de se soutenir mutuellement, à renforcer leur capacité d’adaptation et à rechercher ensemble de nouveaux moteurs de croissance.

Il a proposé de maintenir régulièrement les contacts et les échanges à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et d’intensifier le partage d’expériences en matière de construction d’une administration moderne, de gouvernance nationale efficace, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que de détection, de formation et de valorisation des talents. Il a également appelé à renforcer la formation d’une nouvelle génération de dirigeants dotés d’une vision stratégique.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties devraient en outre promouvoir les échanges entre les jeunes dirigeants à fort potentiel, élargir la coopération entre les organisations de masse, les jeunes et les collectivités locales, contribuant ainsi à approfondir les fondements sociaux des relations bilatérales.

Partageant ces orientations, Chan Chun Sing a salué la volonté des deux Partis de mettre rapidement en œuvre le mécanisme de Dialogue stratégique à travers des plans de coopération concrets. Il a souligné l’importance de poursuivre les échanges francs sur les approches et expériences en matière de gouvernance, de développement des ressources humaines, de science et technologie et d’innovation, tout en recherchant de nouvelles possibilités de mieux mettre en synergie les atouts complémentaires des deux pays.

Dans le cadre du Dialogue, les participants ont discuté de deux thèmes : "Diriger pour demain : développer des ressources humaines prêtes pour l’avenir" et "Construire un nouveau modèle de coopération technologique : vers un espace commun d’innovation".

Les interventions ont porté sur des questions revêtant une importance stratégique pour le développement des deux pays, notamment la formation des cadres, le développement humain, le renforcement des capacités ainsi que la coopération dans les domaines des sciences et technologies et de l’innovation.

Les deux parties sont convenues de faire du développement des ressources humaines et de la formation des cadres l’un des piliers importants de la coopération entre les deux Partis. La coopération en matière de formation devra être mise en œuvre sur le long terme et de manière systématique, avec des programmes interconnectés, étroitement adaptés aux besoins réels et accordant une attention particulière aux cadres de réserve ainsi qu’aux dirigeants et responsables à différents niveaux.

Les représentants vietnamiens ont souligné que les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique étaient désormais considérées comme des percées stratégiques majeures, l’élément humain demeurant le facteur décisif de leur réussite. Le développement de ressources humaines hautement qualifiées et la formation de cadres dotés de capacités de gouvernance moderne constituent ainsi des priorités stratégiques du Vietnam.

Du point de vue des politiques publiques, les participants vietnamiens ont estimé qu’investir dans les capacités de gouvernance et les politiques publiques revenait à investir dans le développement durable et à renforcer l’autonomie stratégique. Le Vietnam souhaite continuer à tirer parti de l’expérience de Singapour et établir des cadres de coopération à long terme dans le domaine de la formation, en vue de créer des réseaux de recherche, de favoriser les échanges théoriques et de partager les connaissances entre les deux pays.

En matière de connectivité technologique, le Vietnam accélère la transformation de son modèle de croissance en s’appuyant davantage sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, en passant de la réception et de l’application des technologies au renforcement des capacités d’amélioration, de maîtrise et de co-création technologiques.

Pour atteindre cet objectif, il convient de renforcer les liens entre l’État, les entreprises, les établissements de recherche et les universités. Les entreprises doivent notamment jouer un rôle accru dans la commercialisation des technologies et des produits innovants, tandis que l’État doit se concentrer sur la création d’un cadre institutionnel favorable, le partage des risques et la mise en place de conditions propices à l’émergence et au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits.

Les participants ont également souligné la nécessité d’œuvrer à la construction d’un "espace commun de développement" Vietnam - Singapour, fondé sur un modèle de développement résilient, innovant, humain, durable et ouvert sur le monde, plaçant l’être humain au centre et faisant des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle les principaux moteurs du développement.

La partie singapourienne a partagé son expérience en matière de développement des ressources humaines en adéquation avec les besoins de l’économie, de renforcement des capacités du personnel du secteur public et de préparation des ressources humaines aux mutations technologiques rapides. Singapour a également présenté son expérience dans la construction d’écosystèmes d’innovation, la mise en relation de la recherche avec les entreprises et le marché, ainsi que le développement des talents technologiques.

Les deux parties sont convenues de renforcer la mise en réseau de leurs écosystèmes d’innovation, de valoriser leurs atouts complémentaires et de promouvoir les liens entre les organismes publics, les établissements de recherche, les universités et les entreprises des deux pays.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Trân Câm Tu a proposé de mettre en œuvre la Déclaration commune Vietnam - Singapour sur la Stratégie de connectivité technologique dans une perspective à long terme, en se concentrant sur l’élaboration de solutions et de mécanismes permettant de finaliser et de déployer rapidement la Stratégie de connectivité technologique pour la période 2026-2030.

Selon lui, le nouveau modèle de coopération ne doit pas se limiter à l’attraction des investissements ou au transfert de technologies, mais doit tendre vers une coopération fondée sur la logique de "rechercher ensemble, développer ensemble et, progressivement, maîtriser ensemble les technologies", afin de créer de nouveaux produits et de nouvelles valeurs.

À l’issue du Dialogue, les deux parties ont adopté les conclusions du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour et convenu de concrétiser les points de convergence et les orientations dégagées en programmes, plans d’action et résultats de coopération tangibles. Elles ont également publié une Déclaration commune Vietnam - Singapour sur la Stratégie de connectivité technologique.

La tenue réussie de ce premier Dialogue stratégique marque une nouvelle étape dans les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d’action populaire de Singapour, en créant un nouveau canal d’échanges politiques et de consultations approfondies sur les politiques publiques.

Les résultats du Dialogue témoignent de l’élargissement de la coopération bilatérale, qui passe des liens économiques, de l’investissement et de la production à une interconnexion plus approfondie dans les domaines des connaissances, des technologies et des ressources humaines, ainsi que d’un simple partage d’expériences à une démarche commune de renforcement des capacités et de création de nouveaux modèles de coopération. La confiance politique entre les deux Partis se traduit ainsi par des orientations et des programmes de coopération concrets, contribuant à faire progresser le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour de manière toujours plus substantielle et durable, en réponse aux exigences de développement des deux pays dans la nouvelle période.

VNA/CVN