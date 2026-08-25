Les présidents des AN du Vietnam et de Côte d'Ivoire en visite à Cân Tho

Dans la matinée du 25 août, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son homologue ivoirien, Patrick Achi, ont rendu visite et travaillé avec la société par actions d'agriculture de haute technologie Trung An et de la société par actions d'import-export de produits aquatiques de Cân Tho (Caseamex). Cette activité s'inscrit dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire du 23 au 26 août.

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Photo : VNA/CVN

Les produits agricoles constituent l'un des principaux moteurs des échanges commerciaux entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est actuellement le troisième marché d'exportation de riz du Vietnam, tandis que le Vietnam importe des noix de cajou, du coton et d'autres matières premières de Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises vietnamiennes ont établi des réseaux d'exportation directs en Côte d'Ivoire, notamment la société Trung An, qui possède environ 18 ans d'expérience dans l'exportation du riz et de ses dérivés à travers une chaîne de production et de transformation moderne, fermée et de haute technologie.

Lors de la visite chez Trung An, la délégation se renseigne sur le processus de fabrication et visité l'espace d'exposition des produits. Ce déplacement répond à la volonté de la Côte d'Ivoire d'étudier des expériences pour augmenter sa production et développer la transformation du riz. Actuellement, la production rizicole du Vietnam atteint environ 45 millions de tonnes par an, contre environ 2 millions de tonnes en Côte d'Ivoire, malgré des superficies similaires. La délégation a également visité un champ de démonstration de variétés de riz prometteuses pour la récolte été-automne 2026.

Le même matin, la délégation a travaillé avec Caseamex, une entreprise spécialisée dans le traitement et l'exportation de produits aquatiques dans le delta du Mékong, dont le produit phare est le pangasius exporté vers plus de 50 pays et territoires.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a souligné que l'Afrique est un marché à fort potentiel et que son pays peut devenir une destination clé pour les entreprises vietnamiennes cherchant à s'implanter sur le continent. Il a affirmé qu'il poursuivra ses échanges avec son homologue vietnamien Trân Thanh Mân et les autorités compétentes vietnamiens pour rendre la coopération plus efficace, notamment dans l'agriculture.

Dans le secteur aquacole, le dirigeant ivoirien a exprimé le souhait de voir les entreprises vietnamiennes investir dans des équipements et transférer des technologies afin d'aider la Côte d'Ivoire à garantir sa sécurité alimentaire.

Cette visite a ouvert de nouvelles perspectives et créé une passerelle importante pour promouvoir les échanges commerciaux ainsi que la coopération économique et les investissements entre les entreprises des deux pays dans de nombreux domaines, notamment ceux de l’agriculture et de l’aquaculture.

VNA/CVN