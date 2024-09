Assemblée nationale

Vietnam - Russie : entretien entre Trân Thanh Mân et Valentina Ivanovna Matvienko

Saluant la visite du président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân et sa suite, Valentina Ivanovna Matvienko a souligné que la Fédération de Russie attache une importance particulière à cette visite et a convaincu que celle-ci contribuerait non seulement à élargir la coopération interparlementaire, mais également à promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam.

Valentina Ivanovna Matvienko a déclaré que les relations entre la Fédération de Russie et le Vietnam ont une histoire de près de 75 ans et ont été mises à l'épreuve au fil du temps. Ces dernières années, grâce aux efforts des hauts dirigeants des deux pays, les relations de coopération entre la Russie et le Vietnam ont atteint un nouveau niveau : celui de partenariat stratégique intégral. Plus récemment, le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite d'État au Vietnam en juin 2024.

Au cours de ce voyage, lors de la rencontre entre le président Poutine et le président de l'AN, Trân Thanh Mân, les deux parties ont reconnu que les deux parlements ont joué un rôle important dans le développement des relations de coopération entre la Russie et le Vietnam.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, pour sa part, a félicité les réalisations importantes obtenus récemment par la Russie, affirmant que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam apprécient les relations amicales et fidèle, le soutien et l’assistance précieux que les peuples de l’ex-Union soviétique et de la Russie accordent actuellement au Vietnam.

Il a déclaré que le Vietnam était particulièrement intéressé à promouvoir la coopération avec la Fédération de Russie dans les domaines de l'économie, du commerce, des investissements, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz, de l'énergie, de la défense, de la sécurité, des sciences, de l’éducation, de la formation, de la culture, les sports, le tourisme, la santé et la coopération entre les localités des deux pays.

Lors de l’entretien, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir, d’élargir la coopération à la mesure de la tradition et du partenariat stratégique intégral, se coordonner pour organiser des activités pratiques pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025. Les deux parties continuent d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux pour renforcer et promouvoir constamment les relations et la coopération pratique, efficacement via les canaux du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, et des échanges entre les peuples.

Concernant la coopération interparlementaire, les deux dirigeants ont convenu que les deux parties continueraient à renforcer les échanges de délégations de haut niveau de dirigeants de l'AN et les activités de coopération entre les agences de l'AN, les groupe parlementaire d’amitié, les groupes des jeunes parlementaires et les femmes parlementaires et les députés de l'AN des deux pays, en face-à-face et en ligne. En outre, les deux parties continueront à coordonner la supervision de la mise en œuvre des accords de coopération signés par les deux gouvernements et des projets de coopération stratégique, élaborer, achever un couloir juridique favorable, aider les gouvernements, les localités, les entreprises et les citoyens des deux pays à accroître les échanges et la coopération sur la base du bénéfice mutuel.

Appréciant le rôle et l'efficacité de la coopération entre les groupes parlementaires des deux pays, la présidente du Conseil fédéral Matvienko a déclaré que les deux parties avaient désormais créé un groupe parlementaire d'amitié, comprenant le groupe d'amitié parlementaire Vietnam - Russie conduit par le vice-président de l’AN, Nguyên Khac Dinh, et le groupe de coopération avec l'AN du Vietnam dirigé par le premier vice-président du Conseil fédéral A.V. Yatskin.

Concernant la coopération dans le domaine de l'éducation, la présidente de l'AN de la Fédération de Russie V.I. Matvienko a déclaré que lors de sa visite d'État au Vietnam en juin dernier, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a rencontré intimement des générations d'anciens étudiants vietnamiens qui ont étudié en Fédération de Russie. Le fait que de nombreux Vietnamiens diplômés des universités de la Fédération de Russie occupent des postes importants au Vietnam témoigne de la haute qualité de l’éducation russe. Chaque année, la partie russe octroie environ 1.000 bourses aux étudiants vietnamiens.

La coopération dans le développement du tourisme démontre également clairement la bonne amitié entre les deux pays. Les Russes aiment passer leurs vacances au Vietnam. Pour maintenir cette tendance, elle a estimé qu'il était nécessaire d'augmenter les liaisons aériennes directes entre les deux pays.

Concernant la coopération culturelle, elle a déclaré qu'en juillet 2024, les Journées culturelles vietnamiennes en Russie avaient été organisées avec succès à Moscou et à Saint-Pétersbourg, estimant qu'il est nécessaire de continuer à promouvoir fortement la coopération culturelle entre les deux pays.

À cette occasion, Trân Thanh Mân a invité Valentina Ivanovna Matvienko à effectuer une visite au Vietnam dans les temps à venir. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

À l’issue de l’entretien, Trân Thanh Mân et Valentina Ivanovna Matvienko ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre la province de Bà Ria- Vung Tàu et la province de Rostov.

