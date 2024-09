Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et le président du Mozambique

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de l’entrevue, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le président Filipe Jacinto Nyusi pour son entretien fructueux avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, ce qui contribuerait à consolider la confiance politique et à créer une percée pour l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Mozambique dans les temps à venir.

De son côté, le président du Mozambique a souligné la détermination de l'État et du gouvernement mozambicains à consolider et à développer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, à travers tous les canaux (Parti, Etat, Assemblée nationale, gouvernement), afin de consolider la confiance politique et de créer un nouvel élan au renforcement de la coopération bilatérale.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a envoyé ses salutations et son invitation de son homologue mozambicain Adriano Maleiane à se rendre prochainement au Vietnam à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Sur le plan économique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de promouvoir l'échange de biens tels que les produits agricoles, les engrais, les machines, les vêtements, les chaussures du Vietnam, et le charbon, les noix de cajou et le bois du Mozambique.

Il a en outre demandé au Mozambique de continuer à créer des conditions favorables à la coentreprise de télécommunications Movitel (avec la participation du groupe vietnamien Viettel).

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Exprimant son accord avec les orientations et les solutions proposées par le Premier ministre Pham Minh Chinh pour promouvoir la coopération bilatérale, le président Filipe Nyusi a affirmé qu'il demanderait au gouvernement mozambicain de travailler avec les organes compétents vietnamiens pour améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays dans l’économie, le commerce, l’investissement, ainsi que pour élargir les relations dans d’autres domaines comme l’éducation, la santé, la transformation numérique...

Pour le secteur prioritaire de l’agriculture, le président du Mozambique a exprimé son souhait que le Vietnam continue à partager ses expériences, recherche des partenaires appropriés pour de nouveaux projets de coopération trilatérale, et aide le Mozambique à améliorer sa capacité d'exploitation et de transformation des produits aquatiques.

En outre, les deux parties se sont mises d’accord pour continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les organisations internationales.

Elles partagent une vision commune consistant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, à maintenir un environnement pacifique et stable, un ordre juridique et à résoudre les différends maritimes par des mesures pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM de 1982).

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé au Mozambique de continuer à promouvoir les échanges entre les peuples et de créer des conditions favorables aux activités des entreprises vietnamiennes sur son sol.

VNA/CVN