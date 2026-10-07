Vietnam - Panama : resserrer les liens entre les deux organes législatifs

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân a apprécié la portée de la visite du président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, affirmant que le Vietnam attache une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec le Panama, considéré comme un partenaire clé en Amérique latine.

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Photos : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân a eu une entrevue le 7 octobre, Hanoï, avec le président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, en visite officielle au Vietnam.

Le président de l'AN vietnamienne a apprécié la portée de la visite du dirigeant panaméen, affirmant que le Vietnam attache une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec le Panama, considéré comme un partenaire clé en Amérique latine. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien précieux du peuple panaméen au peuple vietnamien lors de la lutte passée pour la libération nationale, ainsi que dans l'œuvre actuelle de défense, d’édification et de développement du pays.

Pour sa part, le président panaméen José Raúl Mulino Quintero a souligné que le peuple panaméen se souvient avec gratitude que le Vietnam a été le premier pays à signer le Protocole au Traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal de Panama (1979). Il a réaffirmé que le Panama accorde une attention constante au renforcement des relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam, souhaitant les approfondir de manière substantielle.

Informant le plus haut législateur vietnamien des résultats fructueux de son entretien avec le secrétaire général et président de la République To Lam ainsi que des documents signés durant la visite, le président du Panama a exprimé le souhait que l'organe législatif vietnamien soutienne les grandes orientations renforçant les liens bilatéraux et la mise en œuvre des accords conclus, apportant des résultats concrets pour le développement et le bénéfice des deux peuples. Il a également exprimé son désir d'accueillir le président de l’AN Trân Thanh Mân au Panama afin de contribuer au resserrement des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

M. Trân Thanh Mân a annoncé la création du groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Panama, affirmant que le renforcement des liens entre les deux parlements constitue un pilier essentiel pour consolider la confiance politique, promouvoir et superviser l'exécution des accords de haut niveau et appuyer l'agenda bilatéral. L’AN vietnamienne soutient pleinement les orientations et mesures convenues pour renforcer les relations bilatérales, ainsi que les accords signés lors de la visite du président panaméen. Elle s’engage à œuvrer de concert avec les deux pays et à créer un cadre juridique favorable à la mise en œuvre de ces accords, afin de concrétiser l’immense potentiel de coopération entre eux.

Le président panaméen a exprimé son accord, souhaitant que les deux pays poursuivent la consolidation de la confiance politique à travers l'échange de délégations à tous les niveaux, la valorisation des mécanismes existants et le perfectionnement du cadre juridique, notamment dans le commerce, l'investissement, la banque, le tourisme, l'agriculture, l'aviation, les sciences, la transition numérique et l'éducation.

S'agissant de la coopération parlementaire, le dirigeant panaméen s'est dit favorable à la promotion des échanges entre les deux organes législatifs, au partage d'expériences législatives et au renforcement du rôle des organes législatifs pour lever les obstacles et promouvoir les opportunités de coopération concrètes.

À cette occasion, le président de l’AN Trân Thanh Mân a respectueusement transmis ses salutations à la présidente de l’Assemblée nationale du Panama, Shirley Castañedas, et l’a invitée à effectuer une visite officielle au Vietnam.

VNA/CVN