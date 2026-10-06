Vietnam - Panama : passerelles entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et son épouse ont présidé, le 6 octobre à Hanoï, un banquet en l’honneur du président panaméen José Raúl Mulino et de son épouse, en visite officielle au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm a souligné que cette visite revêtait une importance particulière pour les relations bilatérales, marquant la reprise des contacts de haut niveau après une longue période. Il s’est déclaré convaincu qu’elle donnerait un nouvel élan aux relations entre les deux pays, les portant vers une nouvelle étape de développement plus substantielle, efficace et approfondie.

Bien que séparés par une grande distance géographique, le Vietnam et le Panama partagent de nombreuses similitudes. Les deux peuples ont en commun l’expérience historique de la lutte pour la souveraineté et le droit à l’autodétermination, ainsi que leur attachement à la paix et leur aspiration au développement. Au-delà de leurs parcours historiques, les deux pays présentent également des caractéristiques culturelles et environnementales similaires, notamment un long littoral, une économie étroitement liée à la mer, un fort attachement aux valeurs familiales et une passion commune pour la culture du café, symbole de convivialité et d’hospitalité.

Sur les plans économique et diplomatique, le Panama est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique centrale, avec des échanges bilatéraux atteignant près de 500 millions de dollars en 2025. Le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que le Panama joue le rôle de passerelle entre le Vietnam et l’Amérique latine et les Caraïbes, tandis que le Vietnam puisse jouer un rôle similaire en facilitant l’accès du Panama à l’Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

En réponse, le président panaméen José Raúl Mulino a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation. Il a rappelé avec émotion que, le 6 novembre 1979, le Vietnam avait été le premier pays au monde à signer le Protocole relatif à la neutralité permanente du canal de Panama, un geste témoignant de son soutien à la souveraineté du Panama.

Le Panama peut servir de porte d’entrée permettant au Vietnam de se connecter à l’Amérique latine et aux Caraïbes, tandis que le Vietnam peut constituer une porte d’entrée permettant au Panama d’accéder à l’Asie du Sud-Est. Deux portes d’entrée, deux passerelles, sur deux continents différents, mais dont les peuples se connaissent depuis longtemps, se respectent mutuellement et apprennent les uns des autres afin de travailler ensemble.

Les accords de coopération signés par les deux parties constituent une preuve claire de leur volonté de faire progresser les relations entre le Vietnam et le Panama vers une coopération toujours plus large et plus concrète, dans l’intérêt des peuples des deux pays.

Saluant les progrès remarquables accomplis par le Vietnam au cours des quatre dernières décennies dans les domaines de l’industrialisation et de l’innovation, le président panaméen a souligné que les deux pays disposaient d’atouts complémentaires pour élargir leur coopération. Il a affirmé que les accords signés lors de cette visite ouvraient une nouvelle étape prometteuse dans les relations bilatérales, réaffirmant que le Panama restait pleinement ouvert aux opportunités de partenariat avec le Vietnam.

VNA/CVN