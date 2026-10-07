Le 4e plénum du Comité central : renforcer la pensée et la capacité de direction du Parti

Le 4 e plénum du Comité central du XIV e mandat met l’accent sur le renforcement de la capacité d’auto-renouvellement et d’auto-rectification du Parti, ainsi que sur l’évaluation des résultats obtenus au cours des 15 dernières années afin de remédier aux lacunes persistantes et d’améliorer sa capacité de direction.

>> Le Comité central du Parti ouvre son 4e Plénum du XIVe mandat

>> Communiqué de presse sur la 2e journée de travail du 4e plénum du Comité central du Parti

Photo : VNA/CVN

Le renforcement de la capacité d’auto-renouvellement et d’auto-rectification du Parti constitue le premier des quatre axes majeurs soulignés par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors de l’ouverture, dans la matinée du 5 octobre, du 4e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIVe mandat).

Cette démarche vise concrètement à remédier aux lacunes identifiées mais corrigées tardivement, ainsi qu’aux situations où les procédures sont respectées sans que les personnes les plus appropriées soient choisies.

L’auto-renouvellement et l’auto-rectification constituent une tâche permanente pour le Parti. Il s’agit d’un facteur décisif pour sa survie et celle du régime socialiste, ainsi que pour le maintien de son rôle dirigeant dans un contexte marqué par l’économie de marché à orientation socialiste, une intégration internationale approfondie et des évolutions mondiales complexes. Le renouvellement de la pensée dirigeante, notamment dans les domaines économique et de la gestion des cadres, ainsi que des méthodes de travail, est dès lors présenté comme une nécessité pour répondre aux nouvelles exigences.

En tant que parti au pouvoir, le manque d'effort individuel expose les cadres et membres du Parti au risque d'individualisme, de bureaucratie, de corruption, de gaspillage ou d'affaiblissement des idéaux. Les membres du Parti doivent s'engager dans une démarche d'introspection et d'autocorrection, empêcher toute manifestation d'"auto-évolution" et d'"auto-transformation" au sein du Parti, et préserver le prestige et l'honneur de celui-ci.

À l’échelle collective, le Parti doit également procéder à son auto-évaluation sous le regard de la population. Les masses populaires constituent le miroir le plus fidèle, mais aussi le centre, le sujet et la mesure de l’efficacité du processus de renouvellement. Les orientations politiques et les décisions du Parti doivent être éprouvées par la réalité sociale et par le degré de satisfaction des citoyens. La population joue ainsi un rôle de surveillance du pouvoir et de la capacité de direction du Parti, en lui fournissant les éléments nécessaires pour corriger ses faiblesses et perfectionner ses méthodes.

Les citoyens participent activement à la construction et à la rectification du Parti par différents canaux : contributions directes auprès des comités locaux, signalement des dysfonctionnements et des actes de corruption, participation à des dialogues directs avec les responsables politiques, ainsi que recours aux organes de contrôle communautaires au niveau local. Les comités provinciaux et municipaux sont tenus d’organiser ces échanges directs et de recueillir l’avis des résidents sur les cadres avant leurs évaluations périodiques.

Photos : VNA/CVN

Les comités du Parti des provinces et des villes sont également chargés d’organiser des dialogues directs entre les responsables des comités du Parti et la population ; de traiter les requêtes, plaintes et dénonciations, ainsi que les propositions et aspirations légitimes et fondées de la population ; et de recueillir, avant les séances périodiques d’autocritique et de critique des comités du Parti, des organisations du Parti et de leurs membres, les avis de la population du lieu de résidence (villages, hameaux et groupes résidentiels) sur les cadres et les membres du Parti.

La participation de la population à travers les groupes d’autogestion au niveau local, les comités d’inspection populaire et les groupes de supervision communautaire constitue un moyen important de contribuer à l’édification et à la rectification du Parti. Pour mettre en œuvre cette démarche, le Parti et l’État ont, au cours des dernières années, adopté de nombreuses orientations et mesures visant à renforcer de plus en plus le rôle de la population dans sa participation directe et efficace à l’édification et à la rectification du Parti.

Depuis la quatrième Plénum du Comité central du XIe mandat jusqu’à aujourd’hui (2012-2026), le processus de renouvellement et de rectification du Parti s’inscrit dans une démarche stratégique, continue et de plus en plus approfondie, marquant une étape importante dans le renouvellement de la pensée, le renforcement de la détermination et l’amélioration de la capacité de direction du Parti communiste du Vietnam.

Au fil des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe mandats, cette dynamique s'est élargie de la résolution des problèmes urgents vers la consolidation globale du Parti et du système politique.

Le bilan des 15 années de mise en œuvre des résolutions et conclusions sur le renouvellement et la rectification du Parti constitue une tâche centrale fixée lors de la quatrième session du Comité central du Parti du XIVe mandat, afin d’évaluer de manière substantielle la capacité de direction et la capacité de combat du Parti.

Ce bilan des 15 années de mise en œuvre des résolutions et conclusions sur l’édification et la rectification du Parti doit notamment permettre de clarifier dans quelle mesure les transformations intervenues dans l’organisation et l’édification du Parti ont contribué à améliorer sa capacité de direction, son aptitude à résoudre les problèmes liés au développement et à consolider la confiance du peuple. Il doit également déterminer dans quels domaines les organisations du Parti et les membres du Parti se sont renforcés et ont gagné en maturité, et dans quels domaines des améliorations restent nécessaires.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a demandé au Comité central de s’attaquer directement aux limites persistantes, d’en analyser les causes profondes et d’établir clairement les responsabilités, y compris celles des organes dirigeants et consultatifs au niveau central.

VNA/CVN