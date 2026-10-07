Vietnam - Cambodge : un nouvel élan aux relations bilatérales

La visite officielle au Cambodge du Premier ministre Lê Minh Hung, prévue les 9 et 10 octobre 2026, devrait donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, en transformant la confiance politique en stratégies, engagements et actions concrètes, afin de porter la coopération bilatérale à un niveau plus profond, substantiel et efficace.

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Photo : VNA/CVN

La visite, qui constitue le premier déplacement bilatéral à l’étranger du Premier ministre Lê Minh Hung depuis son entrée en fonction, témoigne de l’importance et de la priorité accordées par le Vietnam au renforcement et à l’approfondissement continus de ses relations avec le Cambodge.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions complexes et imprévisibles, la visite affirme la détermination des deux pays à œuvrer ensemble à la construction d’un environnement de paix, d’amitié, de coopération et de développement commun dans la région, tout en renforçant leur coopération dans tous les domaines.

Elle permettra également au Premier ministre Lê Minh Hung de renforcer la confiance, les liens et la compréhension mutuelle avec les dirigeants cambodgiens. Depuis le début de 2026, les deux pays ont maintenu des échanges réguliers de haut niveau et sont parvenus à plusieurs orientations et consensus importants, créant une base politique favorable au développement des relations bilatérales.

L’ambassadeur Nguyên Minh Vu s’attend à ce que, lors des entretiens prévus dans le cadre de la visite, les deux parties examinent et règlent les questions en suspens et les difficultés dans leur coopération, concrétisent les engagements et accords déjà conclus et définissent de nouvelles orientations et priorités de coopération à caractère stratégique.

La présence de responsables vietnamiens de ministères, secteurs, localités ainsi que de nombreuses entreprises aux côtés du Premier ministre Lê Minh Hung offrira également de nouvelles possibilités de coopération concrète. Les deux parties devraient signer plusieurs documents de coopération, contribuant à créer les conditions nécessaires à une mise en œuvre plus efficace des accords conclus à haut niveau.

Élargir l’espace de coopération économique

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La coopération économique, commerciale, d’investissement et touristique constitue actuellement l’un des points forts des relations Vietnam-Cambodge, avec encore de larges perspectives de développement.

En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un record de 11,3 milliards de dollars. Au cours des huit premiers mois de 2026, ils se sont établis à environ 8,7 milliards de dollars, en hausse de 8,3% sur un an. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge, le deuxième fournisseur de marchandises du pays et son deuxième marché d’importation.

En matière d’investissement, le Vietnam compte actuellement 223 projets au Cambodge, représentant un capital enregistré de près de 3,4 milliards de dollars. Ces projets contribuent non seulement à l’activité économique, mais aussi à la création d’emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs, aux recettes budgétaires et à la protection sociale au Cambodge.

Dans le tourisme, au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a été le premier marché émetteur de touristes internationaux vers le Cambodge, avec plus de 585.000 arrivées. Au cours des neuf premiers mois de l’année, quelque 630.000 touristes cambodgiens se sont rendus au Vietnam, soit une hausse de 40,5% sur un an, faisant du Cambodge le sixième marché émetteur de touristes vers le Vietnam.

Selon l’ambassadeur Nguyên Minh Vu, ces résultats témoignent des liens de plus en plus étroits entre les deux économies ainsi que des échanges de plus en plus intenses entre les populations des deux pays. La visite du Premier ministre Lê Minh Hung devrait permettre de mieux exploiter les complémentarités entre les deux économies, de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement et de contribuer à l’objectif de porter prochainement les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars.

Vers un écosystème de connectivité global

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L’une des orientations importantes évoquées par l’ambassadeur Nguyên Minh Vu est la formation d’un "écosystème de connectivité économique" plus complet entre le Vietnam et le Cambodge, dans lequel la coopération ne se limiterait pas au commerce et à l’investissement, mais s’étendrait aux infrastructures, à la logistique, à l’énergie, à la transformation numérique, aux sciences et technologies ainsi qu’aux liens entre les localités et les entreprises.

La connectivité des infrastructures de transport constitue une priorité. Les deux pays se sont accordés sur le point de raccordement de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville-Môc Bài-Bavet-Phnom Penh, avec pour objectif de mettre en service cet axe stratégique selon le calendrier prévu, à la fin de 2027. L’ouverture officielle, le 3 octobre 2026, du couple de postes-frontières internationaux Khanh Binh-Chrey Thom devrait également faciliter les déplacements, le transport des marchandises, le tourisme et les échanges entre les populations.

Outre la connectivité routière, les deux pays renforcent leur connectivité aérienne, avec plusieurs liaisons directes entre les grandes villes et les principales destinations touristiques, tout en développant les liaisons fluviales et maritimes.

La coopération énergétique constitue également un domaine important, avec les efforts visant à connecter les réseaux de transport d’électricité et à mettre en place des mécanismes d’achat et de vente de carburants et de gaz naturel liquéfié (GNL), contribuant à répondre aux besoins de développement et à garantir la sécurité énergétique des deux pays.

Parallèlement aux infrastructures "physiques", le Vietnam et le Cambodge renforcent leur connectivité en matière de politiques et de stratégies de développement. La coordination pour lever les obstacles institutionnels et réglementaires contribue à créer un cadre juridique et politique plus favorable à une coopération accrue entre les entreprises des deux pays. Les deux parties échangent également sur la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération économique destinés à stimuler davantage les échanges commerciaux et les investissements.

La participation de nombreuses grandes entreprises vietnamiennes à la visite devrait offrir de nouvelles occasions aux entreprises des deux pays de se rencontrer et de rechercher des opportunités de coopération. Elle leur permettra également de formuler directement auprès des dirigeants des deux pays des recommandations visant à lever les difficultés et à améliorer les mécanismes et politiques favorisant les investissements et les activités commerciales bilatérales.

Dans un contexte où les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique deviennent des moteurs essentiels de la croissance, ces domaines ouvrent également de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Le Vietnam considère les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs centraux de son modèle de croissance, tandis que le Cambodge les considère également comme des facteurs importants de son développement.

Selon l’ambassadeur Nguyên Minh Vu, cette convergence crée des conditions favorables au renforcement de la coopération dans le commerce électronique transfrontalier, la transformation numérique et les sciences et technologies. Les entreprises vietnamiennes, fortes de leur expérience et de leurs avantages dans ces domaines, peuvent jouer un rôle de passerelle et contribuer à l’émergence de nouvelles formes de coopération entre les deux économies.

La visite devrait ainsi permettre non seulement de promouvoir chaque domaine de coopération pris séparément, mais aussi de poser les bases d’un écosystème économique plus étroitement interconnecté, dans lequel les infrastructures, le commerce, l’investissement, la logistique, l’énergie, les technologies et les entreprises se soutiennent mutuellement.

Consolider les liens entre les peuples et préparer les générations futures

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Parallèlement à la coopération économique, la diplomatie populaire demeure une base sociale solide et un lien naturel et durable dans les relations entre le Vietnam et le Cambodge.

Ces dernières années, les deux parties ont mené de nombreuses activités d’échanges, allant de la sensibilisation du public à l’amitié traditionnelle et à la coopération entre les deux pays aux activités culturelles, en passant par les échanges entre jeunes parlementaires, associations d’amitié, organisations de jeunesse et instituts de recherche. Les localités, notamment celles situées le long de la frontière, organisent régulièrement des activités destinées à renforcer les liens entre les autorités, les populations et les entreprises des deux côtés.

Dans cette nouvelle phase de développement, l’ambassadeur Nguyên Minh Vu souligne le rôle important des jeunes, des jeunes intellectuels et des cadres de la relève dans la poursuite de la tradition d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge. Ils sont appelés à contribuer directement à la mise en œuvre des accords et engagements conclus par les dirigeants des deux pays, tout en ouvrant de nouveaux espaces de coopération dans l’entrepreneuriat, l’innovation, la transformation numérique et l’économie verte.

Les milliers d’étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam et d’étudiants vietnamiens ayant étudié au Cambodge constituent également d’importants relais dans les échanges culturels, linguistiques et humains. Le renforcement des réseaux d’étudiants et d’anciens étudiants devrait contribuer à diffuser davantage les sentiments positifs entre les deux peuples.

Dans les temps à venir, l’ambassade du Vietnam au Cambodge entend, en coordination avec les organismes compétents des deux pays, renouveler les méthodes de sensibilisation à l’histoire, à la culture et aux relations bilatérales auprès des jeunes, en renforçant l’utilisation des plateformes numériques et des réseaux sociaux. Elle encouragera également les programmes d’échanges de jeunes et les forums en ligne et en présentiel, tout en favorisant les liens entre les jeunes et les entreprises à travers les bourses d’études, les stages, l’emploi, les start-up technologiques, le commerce électronique et les activités communautaires.

Forts d’une confiance politique de plus en plus consolidée et de vastes perspectives de coopération, la visite officielle au Cambodge du Premier ministre Lê Minh Hung devrait constituer une étape importante pour transformer la confiance entre les deux pays en stratégies, engagements et actions concrètes. Elle devrait ainsi contribuer à créer de nouvelles bases pour promouvoir une connectivité économique globale, renforcer les échanges entre les peuples et approfondir les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

VNA/CVN