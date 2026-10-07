Le Vietnam dynamise sa diplomatie parlementaire à l’UIP-153 en Tanzanie

La délégation de haut niveau de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président Nguyên Hông Diên, participe à la 153 e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153) en Tanzanie, où elle multiplie les échanges avec des dirigeants parlementaires de plusieurs pays afin de renforcer la coopération bilatérale et parlementaire.

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Photo : VNA/CVN

Une délégation de haut niveau de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président Nguyên Hông Diên, a participé le 5 octobre à la 153e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-153), tenue à Arusha, en Tanzanie, et a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants de gouvernements et de parlements de plusieurs pays.

Placée sous le thème "Renforcer la bonne gouvernance et les capacités des populations locales grâce à l’inclusion, à la confiance et à l’égalité des chances", l’UIP-153 se déroule du 5 au 9 octobre, avec la participation de nombreux dirigeants parlementaires du monde entier.

Les 5 et 6 octobre, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Hông Diên a participé à la séance d’ouverture et au débat de haut niveau, consacrés notamment à la gouvernance mondiale, au multilatéralisme, à la diplomatie parlementaire et au rôle de la communauté internationale face aux défis communs.

Lors des premières sessions de travail, la secrétaire générale de l’UIP, Anda Filip, a souligné l’importance cruciale de la diplomatie parlementaire dans le règlement pacifique des différends internationaux. De son côté, la présidente de l’UIP, Tulia Ackson, a estimé que les crises mondiales avaient des répercussions directes sur les populations et appelé les parlements à faire davantage entendre la voix des citoyens dans l’élaboration des lois et des budgets ainsi que dans l’exercice de leur fonction de contrôle.

En marge de l’Assemblée, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Hông Diên a multiplié les rencontres bilatérales avec de hauts dirigeants de pays partenaires afin de renforcer la coopération parlementaire et économique.

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Lors de sa rencontre avec le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Johari bin Abdul, les deux responsables sont convenus de renforcer la coopération parlementaire, de promouvoir la solidarité et la coopération au sein de l’ASEAN, de dynamiser le commerce intra-ASEAN et de garantir la sécurité alimentaire et énergétique.

Ils se sont également engagés à intensifier les échanges entre jeunes parlementaires, femmes parlementaires et représentants des minorités ethniques, tout en promouvant la coopération dans le domaine halal.

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Lors de son entretien avec son homologue australien, Milton Dick, les deux responsables se sont félicités de l’excellence du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Milton Dick a souligné que la visite d’État en Australie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, en août dernier, avait insufflé une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de ce partenariat, tout en saluant l’essor des échanges économiques et commerciaux.

Rappelant que le Vietnam est désormais le quatrième partenaire de l’Australie en matière d’éducation, avec environ 36 000 étudiants vietnamiens en Australie, il a réaffirmé la convergence de vues des deux pays en faveur d’une région Asie-Pacifique pacifique, stable et prospère. À cette occasion, le dirigeant australien a sollicité le soutien du Vietnam à sa candidature à la présidence de l’UIP pour le mandat 2026-2029.

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En réponse, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Hông Diên a plaidé pour une intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment entre les localités, les organes spécialisés, les groupes parlementaires d’amitié et les milieux d’affaires. Les deux parties ont également discuté du perfectionnement du cadre juridique bilatéral, avec l’objectif de porter le chiffre d’affaires commercial à 20 milliards de dollars et de doubler les investissements au cours des cinq prochaines années, tout en veillant à faciliter l’établissement de la communauté vietnamienne en Australie.

Nguyên Hông Diên a enfin souligné l’importance d’une coordination accrue au sein des forums parlementaires multilatéraux pour promouvoir le multilatéralisme, le droit international et le respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

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Parallèlement, lors de sa rencontre avec Konstantin Kosachev, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, les discussions ont porté sur la consolidation du partenariat stratégique intégral et le renforcement de la coopération entre les deux institutions législatives. Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement pour assurer le succès de la visite officielle au Vietnam de la présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, prévue en novembre 2026. Ce déplacement devrait aboutir à la signature et à la mise en œuvre de nouveaux accords de coopération entre les organes parlementaires et les collectivités locales des deux pays.

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Lors de son entrevue avec le vice-président du Conseil de la nation d’Algérie, Mohammed Larbi Slimani, les deux dirigeants ont réaffirmé l’importance primordiale accordée à l’amitié traditionnelle et au soutien mutuel entre les deux pays. La partie algérienne a convenu de dynamiser la coopération économique et commerciale et de faciliter l’accès des entreprises vietnamiennes au marché algérien ainsi qu’aux marchés régionaux.

Pour sa part, Nguyên Hông Diên a préconisé un renforcement des échanges de délégations de haut niveau et de la coopération parlementaire, tout en plaidant pour l’ouverture de négociations sur des accords commerciaux structurants. Il a notamment mis l’accent sur des secteurs stratégiques tels que le pétrole, l’agriculture de haute technologie, la santé et les sciences, tout en sollicitant le soutien continu des autorités algériennes aux activités du Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN) en Algérie.

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Enfin, Nguyên Hông Diên s’est rendu à l’ambassade du Vietnam en Tanzanie pour rencontrer des représentants de la communauté diplomatique et des entreprises vietnamiennes opérant dans le pays. Il a présenté la situation socio-économique du Vietnam ainsi que les réformes majeures engagées par l’Assemblée nationale, qui évolue d’une logique de "gestion" vers une approche fondée sur la "facilitation du développement".

Il a exhorté l’ambassade à poursuivre le renforcement de la confiance politique, à dynamiser la diplomatie parlementaire et à jouer pleinement son rôle de passerelle pour promouvoir les investissements bilatéraux, tout en accompagnant les entreprises nationales et en soutenant la communauté vietnamienne à l’étranger.

Selon l’agenda officiel, le chef de la délégation vietnamienne prononcera un discours lors du débat général de l’UIP-153 le 7 octobre et poursuivra ses rencontres avec les hauts dirigeants de l’Union interparlementaire ainsi qu’avec des représentants de parlements étrangers.

VNA/CVN