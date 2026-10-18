Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung reçoit son homologue islandaise

Lors de la rencontre, le ministre Lê Hoài Trung a salué le développement positif de la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Islande, tout en soulignant le grand potentiel qu'il convient de continuer à exploiter efficacement.

Photo : VNA/CVN

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a reçu le 18 octobre à Hanoï son homologue islandaise, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, en visite au Vietnam pour la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Lors de la rencontre, le ministre Lê Hoài Trung a salué le développement positif de la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Islande, tout en soulignant le grand potentiel qu'il convient de continuer à exploiter efficacement.

Il a apprécié les contributions actives de l'Islande et de la ministre islandaise dans la négociation et la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'AELE.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé aux ministères des Affaires étrangères des deux pays de poursuivre leur étroite coopération et de renforcer leur rôle de coordination afin d’approfondir davantage les relations bilatérales. Il a notamment appelé à coordonner les efforts avec les organismes concernés pour mettre en œuvre dans les meilleurs délais l’accord de libre-échange récemment signé entre les deux parties, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux populations et aux entreprises des deux pays.

De son côté, la ministre islandaise des Affaires étrangères a salué le rôle et la position du Vietnam dans la région. Elle a exprimé sa volonté de travailler avec son homologue vietnamien afin d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines présentant des atouts, un fort potentiel et des perspectives de coopération répondant aux besoins des deux pays, notamment l’économie, le commerce, l’investissement et les infrastructures énergétiques.

Elle a affirmé que la population et les entreprises islandaises fondaient de grands espoirs sur les opportunités et le potentiel découlant des engagements convenus dans le cadre de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE. À cette occasion, elle a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite officielle en Islande à une date qui lui conviendra.

VNA/CVN