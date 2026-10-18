Sommets CLMV 12 et ACMECS 11

Le ministre des Affaires étrangères à la tête du comité d'organisation

Le vice-Premier ministre Phan Van Giang a signé une décision portant création du comité d’organisation du 12 e Sommet de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV 12) et du 11 e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS 11).

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Phan Van Giang a signé une décision portant création du comité d’organisation du 12e Sommet de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV 12) et du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS 11).

En vertu de la Décision N°1996/QD-TTg, signée le 16 octobre 2026, ce comité est chargé de préparer et d’organiser les deux sommets, ainsi que les activités connexes prévues en 2026.

Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, est nommé à la tête de ce comité.

Les vice-présidents du comité sont : le général de corps d'armée Pham Thê Tùng, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Police ; Nguyên Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères (en qualité de vice-présidente permanente) ; et Dôn Tuân Phong, vice-président du Bureau du gouvernement.

Le comité comprend également des représentants des ministères, des secteurs et des organismes concernés.

En fonction de la situation et des besoins opérationnels, son président peut modifier ou compléter sa composition, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Il lui revient de répartir les missions entre les vice-présidents et les membres, d’établir le règlement intérieur et de décider de la mise en place d’un organe permanent ainsi que de sous-comités spécialisés. Il assume également la responsabilité générale de l’organisation des sommets, conformément aux plans approuvés par les autorités compétentes.

Le comité d'organisation se compose d'un organe permanent, basé au ministère des Affaires étrangères, et de cinq sous-comités dédiés respectivement à la sécurité et à la santé, aux infrastructures et à la logistique, au contenu, au protocole, ainsi qu'à la communication et à la culture.

VNA/CVN