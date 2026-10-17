Hanoï

Entrevue entre le Premier ministre Lê Minh Hung et le président suisse Guy Parmelin

Le Vietnam voit toujours en la Suisse un ami fiable et un partenaire important en Europe, a affirmé le Premier ministre Lê Minh Hưng, samedi 17 octobre à Hanoï, lors d’une entrevue avec le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Il a réaffirmé vouloir renforcer le partenariat global.

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Photo : VNA/CVN

Souhaitant la visite du président suisse à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le Premier ministre a souligné que le Vietnam appréciait vivement le précieux soutien du gouvernement et du peuple suisse dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi que dans son processus actuel de développement et d’intégration internationale.

Il a exprimé le souhait de renforcer la confiance politique, les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de valoriser pleinement les mécanismes de coopération existants et d’établir prochainement un mécanisme de coopération intergouvernementale dans les domaines de l’économie, des sciences, des technologies et de l’innovation.

Estimant que cette visite ouvrirait un nouveau chapitre des relations bilatérales, notamment avec la signature prévue de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dit VEFTA, le Premier ministre Lê Minh Hung a salué le rôle actif de la Suisse dans la promotion de cet accord. Il a proposé aux deux parties de coordonner leurs efforts pour favoriser son entrée en vigueur, donner un nouvel élan aux échanges commerciaux et aux investissements et viser à doubler le volume du commerce bilatéral. Il a également encouragé les entreprises et les fonds d’investissement suisses à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs de la finance et de la banque, de l’industrie manufacturière, de la biotechnologie, de la pharmacie et de l’innovation.

Soulignant que la finance constituait un atout majeur de la Suisse et une orientation stratégique du développement du Vietnam, le Premier ministre a invité la partie suisse à partager son expérience et à soutenir le développement du Centre financier international au Vietnam, ainsi qu’à favoriser les liens avec les grands centres financiers mondiaux. Il a également proposé de renforcer la coopération dans les domaines de la finance verte, des fonds d’investissement, de la gestion d’actifs, des crypto-actifs, des crédits carbone, des obligations internationales et des technologies financières.

Le président Guy Parmelin a remercié sincèrement le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux. Se disant heureux de revenir au Vietnam, il a rappelé que la Suisse avait été parmi les premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et que l’image de ce dernier était de plus en plus positive en Suisse.

Soulignant les similitudes entre les deux pays, notamment leur attachement à la paix, à la coopération et au multilatéralisme, il a affirmé que la Suisse accordait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait promouvoir une coopération concrète et efficace. La présence, au sein de la délégation suisse, de nombreux représentants des entreprises et du monde scientifique témoignait de l’intérêt et des attentes suscités par le potentiel de coopération entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Le président Guy Parmelin s’est félicité de la perspective de signature du VEFTA, qui devrait ouvrir de nouvelles possibilités en matière de commerce, d’investissement et de coopération entre les entreprises des deux pays, notamment les petites et moyennes entreprises (PME). Il s’est déclaré prêt à partager l’expérience et les atouts de la Suisse dans les domaines de l’assurance, de la réassurance, de l’industrie manufacturière, de la mécanique de précision et des hautes technologies. Il a également proposé de mettre en relation le pôle suisse Crypto Valley avec l’écosystème vietnamien de l’innovation afin de promouvoir la coopération dans les domaines de la blockchain, de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies quantiques. Il a particulièrement insisté sur l’importance de la formation professionnelle selon un modèle étroitement lié aux besoins des entreprises.

Le président suisse a également affirmé sa volonté de faciliter davantage les procédures de délivrance de visas aux citoyens vietnamiens.

Les deux parties sont convenues de continuer à promouvoir le Partenariat global Vietnam - Suisse par les canaux du Parti, de l’État, des organes législatifs et les échanges entre les peuples. Elles ont également convenu de tirer pleinement parti du VEFTA, de renforcer les liens entre les entreprises et d’élargir la coopération en matière d’investissement, notamment dans les infrastructures portuaires. Elles entendent par ailleurs contribuer au renforcement du système commercial multilatéral, à la diversification des marchés et à une meilleure résilience face aux fluctuations de l’économie mondiale.

Les deux parties ont décidé de faire de l’éducation et de la formation, des sciences, des technologies et de l’innovation des axes prioritaires de leur coopération. Elles entendent renforcer les liens entre les pôles d’innovation, les établissements de recherche, les universités et les entreprises, ainsi que développer la coopération dans les domaines de l’IA, des technologies quantiques, des énergies vertes, de l’économie numérique, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Face aux défis communs liés au changement climatique, elles sont convenues d’intensifier leur coopération en matière de réduction des émissions, de transition verte, de recherche agronomique, de gestion et de réutilisation des ressources en eau et de développement d’une agriculture durable, ainsi que dans les domaines de l’assurance et de la réassurance.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération dans la culture, le tourisme, le travail et les échanges entre les peuples, et de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, contribuant ainsi à consolider le Partenariat global Vietnam - Suisse et à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN