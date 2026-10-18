Le Vietnam vise de nouveaux marchés au Moyen-Orient



Le Vietnam entend renforcer ses échanges commerciaux avec de nouveaux marchés au Moyen-Orient, dont le Liban, en misant sur les opportunités d’investissement et le développement des partenariats entre entreprises des deux pays.

>> Le Vietnam et l'Égypte renforcent leur coopération intégrale et substantielle

>> Mise en œuvre accélérée du partenariat global entre le Vietnam et l’Égypte

>> Le Vietnam et l’Égypte renforcent leur partenariat intégral

Photo : VNA/CVN

Le 16 octobre, l’ambassadeur du Vietnam en Égypte, également accrédité au Liban, Nguyên Nam Duong, et Ibrahim Faz, vice-président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli et de Liban-Nord, ont coprésidé le Forum d’affaires Vietnam - Liban, auquel ont participé des représentants de plus de 50 entreprises libanaises.

Les deux parties ont présenté leurs environnements d’investissement et d’affaires ainsi que la situation des échanges commerciaux bilatéraux. Elles ont également échangé sur les questions d’intérêt pour les entreprises libanaises, notamment les possibilités d’accès au marché vietnamien, d’investissement et de développement des activités commerciales au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Nguyên Nam Duong a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au développement de ses relations commerciales avec de nouveaux marchés, dont le Liban, au Moyen-Orient et en Afrique, considérant cette ouverture comme un levier de croissance et de développement économique.

Ce forum s’est tenu dans le cadre de la visite de travail de l’ambassadeur au Liban, à l’occasion de la présentation de ses lettres de créance au président libanais Joseph Aoun. Ce dernier a salué la nomination du diplomate vietnamien, exprimé son admiration pour l’histoire de lutte du peuple vietnamien ainsi que pour les réalisations socio-économiques du pays, son Renouveau et son intégration internationale. Il a souhaité renforcer l’amitié et la coopération bilatérales, exprimant également son souhait de se rendre prochainement au Vietnam.

Au cours de sa visite, l’ambassadeur a rencontré plusieurs responsables et représentants d’organismes de promotion commerciale, culturelle et sportive afin de concrétiser les perspectives de coopération.

Lors de son entretien avec l'ambassadrice Aline Younes, directrice des affaires internationales au ministère libanais des Affaires étrangères et des Émigrés, les deux parties sont convenues de renforcer les relations entre les deux pays, de multiplier les échanges de délégations, de coopérer davantage au sein des forums internationaux et régionaux et de promouvoir la coopération Sud-Sud.

Avec Baha Al-Zaghir, président de la Fédération libanaise de Vovinam, l’ambassadeur a salué le dynamisme de cette discipline martiale vietnamienne au Liban, qui contribue à promouvoir la culture vietnamienne et à resserrer les liens d’amitié et de compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Ces rencontres visent à élargir les perspectives de coopération et à approfondir les relations d’amitié entre le Vietnam et le Liban.

VNA/CVN