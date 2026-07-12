Vietnam - Indonésie : fort potentiel de partenariat stratégique global

À la veille de la visite officielle en Indonésie du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, l'ambassadeur du Vietnam à Jakarta, Ta Van Thông, a souligné les nombreuses perspectives offertes par le Partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment dans le commerce, l'investissement, l'économie verte.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et l'Indonésie disposent d'un important potentiel pour approfondir leur partenariat stratégique global, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông.

S'adressant aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) avant la visite officielle en Indonésie, les 13 et 14 juillet, du ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, qui coprésidera la sixième réunion de la Commission mixte sur la coopération Vietnam - Indonésie, l'ambassadeur a estimé que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, en mars 2025, marquait le début d'une nouvelle étape dans les relations entre ces deux pays d'Asie du Sud-Est.

Selon le diplomate vietnamien, ce renforcement témoigne de la confiance politique croissante entre les deux pays et du développement important de la coopération bilatérale.

Il a souligné que le Vietnam et l'Indonésie sont bien placés pour concrétiser ce nouveau partenariat grâce à un socle politique solide, établi par le président Hô Chi Minh et le premier président indonésien Sukarno, et consolidé par les générations successives de dirigeants au moyen d'échanges réguliers de haut niveau.

La visite d'État du secrétaire général du Parti et chef de l'État, Tô Lâm, en Indonésie, en mars dernier, a donné un nouvel élan à la coopération bilatérale, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a également mis en avant la complémentarité des deux économies : l'Indonésie, avec une population de plus de 280 millions d'habitants, et le Vietnam, économie dynamique d'environ 100 millions d'habitants. Les milieux d'affaires des deux pays jouent un rôle de plus en plus actif à travers d'importants projets d'investissement, tels que le projet de fabrication de véhicules électriques de VinFast en Indonésie et les développements du groupe indonésien Ciputra au Vietnam.

Malgré ces perspectives favorables, Ta Van Thông a indiqué que la coopération bilatérale faisait également face à des défis liés aux incertitudes géopolitiques et économiques, qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales et le commerce international. Les barrières non tarifaires et les différences de réglementation demeurent des obstacles que les deux parties devront surmonter afin de faciliter l'accès des entreprises aux marchés.

Photo : VNA/CVN

Concernant la visite du ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung en Indonésie et la prochaine réunion de la Commission mixte sur la coopération bilatérale, l'ambassadeur a déclaré que ce mécanisme constituait une plateforme essentielle pour la mise en œuvre de la vision stratégique convenue par les hauts dirigeants des deux pays.

Il a précisé que cette réunion serait l'occasion d'examiner la mise en œuvre du Programme d'action 2024-2028, de lever les obstacles et de définir de nouvelles priorités de coopération dans un contexte régional et mondial en constante évolution.

Cette visite revêt également une importance particulière, les deux pays célébrant le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN en 1995. Elle témoigne de leur volonté commune de renforcer le rôle central de l'ASEAN et de contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région, a-t-il ajouté.

Pour l'avenir, Ta Van Thông s'est dit confiant que les deux pays atteindraient leur objectif de porter les échanges bilatéraux à 18 milliards de dollars d'ici 2028. Il a plaidé en faveur d'un renforcement des infrastructures de transport, notamment par l'augmentation du nombre de vols directs et l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes entre les principaux centres économiques et touristiques des deux pays.

L'ambassadeur a également exhorté les deux parties à poursuivre leurs efforts pour lever les obstacles non tarifaires afin de faciliter les exportations de produits clés tels que les produits agricoles, aquatiques et les biens de consommation. Les grands projets d'investissement, comme l'usine de véhicules électriques de VinFast à Subang et les investissements indonésiens au Vietnam, devraient générer des retombées positives pour les industries connexes et le commerce bilatéral.

Photo : VinFast/CVN

Au-delà des domaines de coopération traditionnels, Ta Van Thông a indiqué que le Vietnam et l'Indonésie disposaient d'un potentiel considérable de collaboration dans les secteurs émergents, en phase avec les tendances de développement régionales et mondiales.

Il a cité les écosystèmes des véhicules électriques, la transition énergétique et le développement de l'économie verte comme des domaines prioritaires, susceptibles d'aider les deux pays à atteindre la neutralité carbone tout en renforçant leur intégration dans les chaînes d'approvisionnement vertes mondiales.

L'économie numérique, l'agriculture de haute technologie et l'industrie halal offrent également des perspectives prometteuses, a-t-il poursuivi, soulignant que les technologies numériques pourraient améliorer la productivité et la connectivité des entreprises tandis que la coopération dans le secteur halal faciliterait l'accès des produits agricoles et des produits de la mer vietnamiens aux marchés indonésien et d'autres pays à majorité musulmane.

Il a également mis en avant le potentiel de la coopération maritime et de la pêche durable, notamment dans les domaines de l'aquaculture, de la pêche et de la transformation des produits de la mer.

Ta Van Thông s'est dit convaincu qu'avec le soutien constant des hauts dirigeants et une coordination étroite entre les ministères, les agences et les entreprises, le partenariat stratégique global Vietnam - Indonésie continuerait de produire des résultats concrets.

VNA/CVN