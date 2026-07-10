Promotion de la coopération entre Aichi et des localités vietnamiennes

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a reçu le 10 juillet à Hanoï le gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki, et sa suite, lors de leur visite de travail au Vietnam.

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Lors de cette rencontre, Pham Thi Thanh Trà s'est félicitée du développement important de l'amitié et du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

Reconnaissant les atouts d'Aichi et sa coopération déjà établie avec des localités vietnamiennes, elle a suggéré à Omura Hideaki de continuer de promouvoir la coopération entre Aichi et les provinces et villes vietnamiennes, au-delà de Hô Chi Minh-Ville, notamment Hanoï et Phu Tho, contribuant au renforcement du partenariat Vietnam - Japon.

La vice-Première ministre a encouragé le gouverneur d'Aichi à continuer de solliciter les entreprises d'Aichi pour qu'elles explorent les opportunités d'investissement au Vietnam et participent aux initiatives sociales soutenant le développement socioéconomique local. Elle a également exprimé l'espoir que les deux parties renforceraient leur coopération en matière de formation de ressources humaines qualifiées dans les domaines des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, grâce à des partenariats entre la préfecture, le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et les universités et établissements d'enseignement vietnamiens.

De son côté, Omura Hideaki s'est dit convaincu que la coopération entre Aichi et le Vietnam continuerait de se développer.

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Selon le gouverneur japonais, Aichi est le principal pôle industriel du Japon, abritant Toyota et de nombreuses entreprises des secteurs automobile et mécanique. Plus de 200 entreprises basées à Aichi investissent actuellement au Vietnam.

La préfecture abrite également la plus importante communauté vietnamienne du Japon, forte d'environ 71.000 personnes. Son aéroport international de Chubu propose des vols directs vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, favorisant ainsi les échanges entre les populations, ainsi que les liens commerciaux et d'investissement.

Par ailleurs, le Festival du Vietnam à Nagoya, organisé chaque année depuis de nombreuses années, attire un public nombreux, contribuant au renforcement des échanges culturels et de la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Le responsable japonais a souligné qu'Aichi entretient une coopération et des échanges économiques avec le Vietnam depuis plus d'une décennie, notamment grâce à la création du Bureau d'Aichi, conformément à un protocole d'accord signé avec l'ancien ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement (aujourd'hui ministère des Finances), destiné à soutenir les entreprises, ainsi qu'à un accord de coopération amicale de dix ans avec Hô Chi Minh-Ville. Avant son arrivée à Hanoï, il a indiqué avoir tenu des réunions fructueuses avec le Comité populaire et les agences compétentes de ce pôle économique du Sud.

Partageant l'avis de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà sur l'importance du développement de ressources humaines qualifiées, le gouverneur a affirmé qu'Aichi continuerait de promouvoir la coopération avec les universités et instituts de recherche vietnamiens.

Il a noté que les entreprises manufacturières d'Aichi et du Japon en général sont confrontées à une grave pénurie de main-d'œuvre, ce qui rend la coopération en matière de formation et de recrutement de travailleurs vietnamiens particulièrement précieuse.

Le responsable japonais a également présenté Station AI, le pôle d'innovation et de startups d'Aichi, et a exprimé son souhait d'approfondir les échanges avec les ministères et agences vietnamiens et de développer des partenariats avec des universités de premier plan telles que l'Université des sciences et technologies de Hanoï et l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville dans les domaines des startups et de l'innovation.

À cette occasion, Omura Hideaki a annoncé que la préfecture d’Aichi d’accueillera les 20es Jeux asiatiques (ASIAD) et les 5e Jeux paralympiques asiatiques en septembre et octobre prochains. Ces événements devraient attirer environ 20.000 athlètes de 45 pays et territoires asiatiques, dont le Vietnam.

La vice Première-ministre Pham Thi Thanh Trà a exprimé l'espoir que le gouverneur Omura continuera d'accompagner et de contribuer au développement des localités vietnamiennes ainsi qu'au renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN