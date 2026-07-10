Construction d'un centre de presse international moderne pour l'APEC 2027

Le Centre de presse international de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 doit être moderne, conforme aux normes internationales et capable de gérer une couverture médiatique toujours plus exigeante, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

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Lê Thi Thu Hang, qui préside le sous-comité Communication et Culture de l'APEC 2027, a fait cette déclaration lors d'une réunion à Hanoï, le 10 juillet, consacrée à l'examen de la collaboration entre les agences pour la construction du centre.

Photo : VNA/CVN

Cette réunion faisait suite à une mission d'information effectuée début juillet par le sous-comité dans la zone spéciale de Phu Quôc, dans la province méridionale d'An Giang, afin de constater l'état d'avancement des préparatifs.

Autour de la table se trouvaient des représentants clés de l'information, tels que la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et l'Agence vietnamienne d'Information, ainsi que les opérateurs de télécommunications VNPT, Viettel, MobiFone et NetNam, sans oublier le groupe Sun, investisseur du projet.

Dans son discours, Lê Thi Thu Hang a déclaré que la communication et les activités culturelles joueraient un rôle primordial durant l'Année APEC 2027, offrant au Vietnam une plateforme idéale pour promouvoir son image, son peuple et sa culture auprès de ses partenaires internationaux.

Elle a précisé que le centre constituait une infrastructure essentielle pour l'APEC 2027, destiné à accueillir des milliers de journalistes vietnamiens et étrangers et des centaines de médias couvrant l'événement.

Alors que le compte à rebours est lancé, Lê Thi Thu Hang a exhorté toutes les parties prenantes à maintenir une coordination sans faille et à organiser des échanges réguliers afin de lever rapidement tout obstacle. Elle a insisté sur la nécessité d'achever au plus vite les plans de construction, l'aménagement spatial et l'infrastructure technique pour que le projet soit livré dans les délais, réponde aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes et contribue au succès de l'Année APEC Vietnam 2027.

VNA/CVN