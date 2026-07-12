Le Vietnam et le Gouvernorat de la Mer Rouge (Égypte) explorent de nouvelles opportunités de coopération

L'ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Nam Duong, a eu une séance de travail, le 11 juillet, avec le gouverneur du Gouvernorat de la Mer Rouge, Walid Al Barqi, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération économique, commerciale, logistique et en matière d'investissement entre cette province égyptienne et les localités vietnamiennes.

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L'ambassadeur Nguyên Nam Duong a souligné que l'élévation des relations entre le Vietnam et l'Égypte au niveau de Partenariat global ouvrait de nouvelles perspectives de coopération entre les collectivités locales des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé de renforcer les liens entre le Gouvernorat de la Mer Rouge et les provinces côtières vietnamiennes dans les domaines du transport maritime, de la logistique, de l'import-export, du tourisme et de l'exploitation minière. Il a également appelé les entreprises égyptiennes à poursuivre l'exécution des contrats de fourniture de minerai de phosphate au Vietnam, afin de contribuer à la diversification des sources d'approvisionnement et à un meilleur équilibre de la balance commerciale bilatérale.

Le gouverneur Walid Al Barqi a affirmé que le Gouvernorat attachait une grande importance au développement de la coopération internationale et était prêt à créer des conditions favorables pour permettre aux entreprises vietnamiennes d'explorer les opportunités d'investissement et d'affaires, en particulier dans les secteurs du tourisme, de l'exploitation minière, de la logistique et de l'économie maritime.

Auparavant, le 9 juillet, l'ambassadeur Nguyên Nam Duong et une délégation de l'ambassade avaient rencontré le président de la Chambre de commerce du Gouvernorat de la Mer Rouge, Khaled Abdelgelyl. Saluant les performances économiques du Vietnam, ce dernier a estimé que la coopération entre les entreprises des deux pays dans l'exploitation et le commerce du minerai de phosphate avait déjà produit des résultats encourageants. Il a proposé d'étendre cette coopération aux secteurs des ressources minérales, du tourisme et de la logistique, afin de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays.

Le diplomate vietnamien a souligné que les entreprises et les chambres de commerce locales jouaient un rôle central dans la mise en œuvre des engagements pris au plus haut niveau par les dirigeants des deux pays. Il a proposé de concentrer la coopération sur trois priorités : la garantie des chaînes d'approvisionnement et du rééquilibrage des échanges commerciaux ; le développement de l'économie maritime et de l'aquaculture de haute technologie ; ainsi que le renforcement de la connectivité logistique et portuaire.

Le même jour, l'ambassadeur Nguyên Nam Duong et le président de la Chambre de commerce du Gouvernorat de la Mer Rouge, Khaled Abdelgelyl, ont coprésidé le forum intitulé "Partenariat économique Vietnam-Égypte : croissance et opportunités".

Le chef du Bureau commercial du Vietnam en Égypte, Nguyên Duy Hung, a présenté les récents acquis du développement socio-économique du Vietnam et indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux avaient, pour la première fois en 2025, dépassé les 700 millions de dollars.

Lors du forum, les participants ont estimé qu'au-delà des produits traditionnels, les deux pays disposaient encore d'un important potentiel pour développer leurs échanges commerciaux. Le Vietnam pourrait accroître ses exportations de thé, de riz, de crevettes surgelées, de machines et d'équipements électriques, tandis que l'Égypte dispose d'atouts dans les agrumes, le raisin, les engrais et, surtout, le minerai de phosphate.

En marge du forum, les participants ont visité un espace d'exposition mettant en valeur plusieurs produits phares du Vietnam.

VNA/CVN