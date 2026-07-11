Le dirigeant Tô Lâm fixe les priorités de la sécurité nationale à l’ère nouvelle

Une cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle des Forces de sécurité populaire (12 juillet 1946) a eu lieu le 11 juillet à Hanoï, au cours de laquelle celles-ci ont reçu l'Ordre de l'Étoile d'or, la noble distinction décernée par le Parti et l'État.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté à la cérémonie et y a prononcé un discours.

Dans son discours commémoratif, le vice-ministre de la Police, le général Pham Thê Tùng, a rappelé que les Forces de sécurité populaire étaient nées dans les premiers jours de la Révolution, alors que le pays faisait face à de graves menaces intérieures et extérieures. Elles ont joué un rôle déterminant dans la défense du jeune pouvoir révolutionnaire. Il a notamment évoqué le démantèlement, le 12 juillet 1946, d'une organisation contre-révolutionnaire installée au 7, rue Ôn Nhu Hâu, considéré comme un jalon majeur de l'histoire des Forces de sécurité populaire et à l'origine de la célébration annuelle de leur Journée traditionnelle.

Prenant la parole, le dirigeant Tô Lâm a félicité les Forces de sécurité populaire pour leurs importantes contributions à la protection de la sécurité nationale ainsi qu'à l'édification et à la défense du pays.

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Face aux profondes mutations de l'environnement international et à l'émergence de nouvelles menaces, il a appelé à partager une vision commune de la sécurité nationale, à renouveler résolument les méthodes de travail et à accomplir avec succès les missions confiées. Il a souligné que dans la nouvelle ère, la sécurité devait être proactive, lucide et ne jamais relâcher sa vigilance. Elle ne consiste plus seulement à protéger le Parti, l’État, la population, le régime, les institutions et la souveraineté nationale contre les menaces, mais doit aussi s’étendre aux facteurs qui fondent la compétitivité et le développement du pays, afin de garantir le fonctionnement stable de l’ensemble des systèmes économique, social et technologique.

Selon lui, les Forces de sécurité populaire doivent continuer à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité, accélérer la modernisation de leurs méthodes de travail, renforcer l'application des sciences et des technologies et adapter leurs plans afin de garantir une sécurité proactive en toutes circonstances.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République a également demandé d'élargir la protection de la sécurité nationale aux nouveaux espaces et domaines de développement, selon le principe : "là où le développement progresse, la sécurité doit suivre". Il a insisté sur la nécessité de renforcer la protection dans les domaines de la cybersécurité, des données, des technologies, de l'économie, de l'information et de la culture, tout en améliorant les capacités d'anticipation et de réaction face aux nouvelles formes d'atteintes à la sécurité nationale.

Enfin, Tô Lâm a appelé à poursuivre la construction de Forces de sécurité populaire révolutionnaires, régulières, d'élite et modernes, capables de répondre aux exigences de la nouvelle époque. Il a souligné que leurs membres devaient allier loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, compétence professionnelle, maîtrise des technologies numériques, esprit d'innovation et capacité d'adaptation rapide aux changements.

À cette occasion, Tô Lâm a remis l'Ordre de l'Étoile d'or aux Forces de sécurité populaire, ministère de la Police, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la Nation.

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