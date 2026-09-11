La coopération intellectuelle, un nouvel élan pour les relations Vietnam - France

La coopération scientifique a joué un rôle central et demeure fondamentale pour l’avenir des relations franco-vietnamiennes, a souligné le Docteur Frédéric Roustan, maître de conférences à Aix-Marseille Université (AMU) et directeur adjoint de l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia).

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Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le docteur Frédéric Roustan a qualifié cette visite d’historique pour la France

Frédéric Roustan estime que cette visite revêt une importance historique pour la France. Il souligne que le Vietnam est devenu un acteur politique et économique incontournable en Asie du Sud-Est, avec un rôle important dans la région et au-delà. Selon lui, l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays en 2024 a ouvert une nouvelle étape dans leurs relations et créé une base pour de futurs projets de coopération, fondés sur une relation d’égal à égal.

Frédéric Roustan considère que les liens scientifiques et intellectuels entre les deux pays ont toujours été importants. Il rappelle que, malgré les fluctuations des relations diplomatiques, politiques et économiques au fil des décennies, les échanges entre chercheurs et intellectuels français et vietnamiens ont été maintenus, contribuant ainsi à préserver les liens entre les deux pays.

Il estime que la coopération scientifique, qui a occupé une place centrale dans les relations bilatérales, demeure fondamentale pour leur avenir, notamment face aux profondes transformations du monde actuel.

À ses yeux, les modalités de coopération scientifique pourraient même servir de modèle aux relations politiques et diplomatiques. Il juge notamment essentiel que le Vietnam ne soit pas seulement un objet d’étude pour les chercheurs français, tout comme la France ne devrait pas être uniquement un objet d’étude pour les chercheurs vietnamiens. Les connaissances devraient plutôt être produites dans le cadre d’une coopération d’égal à égal.

À titre d’exemple, il évoque les coopérations menées par Aix-Marseille Université (AMU) et l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia), unité associée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), avec des partenaires universitaires vietnamiens, notamment l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et l’Université de pédagogie de Huê. Depuis près de 15 ans, ces partenaires organisent des formations conjointes, des échanges d’étudiants et de chercheurs, ainsi que des conférences et des publications communes.

La partie française travaille également avec les Archives nationales d’outre-mer et les Archives nationales du Vietnam sur des questions liées à la conservation et au partage de documents historiques communs aux deux pays. Un projet de valorisation de ce patrimoine documentaire auprès de l’UNESCO a été lancé par l’université et les archives nationales françaises et vietnamiennes.

Outre les sciences et l’éducation, Frédéric Roustan souligne le rôle de la culture comme vecteur fondamental pour inciter les jeunes générations à s’intéresser au Vietnam en France et à la France au Vietnam. Il préconise ainsi de favoriser les échanges culturels dans des domaines tels que le cinéma, la littérature, la musique et les arts.

Il souligne enfin la nécessité de soutenir le développement des études vietnamiennes en France, notamment dans les domaines de la langue, de la culture et de l’histoire, tout en maintenant et en développant l’enseignement du français dans les départements de langues ou d’Aires culturelles.

VNA/CVN