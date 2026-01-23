Vietnam et Malte renforcent leur coopération dans de nombreux domaines

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, s'est entretenue, à Hanoï le 23 janvier, avec Christopher Cutajar, secrétaire permanent aux Affaires étrangères et au Tourisme de Malte, en visite au Vietnam.

>> Vietnam et Malte renforcent leur coopération dans les finances

>> Le Vietnam et Malte coopèrent dans l’adoption

>> Diverses activités marquant les 50 ans des relations diplomatiques Vietnam - Malte

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère ouverte et conviviale, Lê Thi Thu Hang s'est dite heureuse de revoir Christopher Cutajar à un moment particulier, alors que le Vietnam tient son XIVe Congrès national du Parti communiste.

Elle a souligné l'importance de cette visite, affirmant qu'elle contribuerait à approfondir la coopération convenue lors de leur rencontre à Malte en septembre dernier et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration bilatérale et multilatérale entre les deux pays.

De son côté, Christopher Cutajar a félicité le Vietnam pour son XIVe Congrès national et s'est dit impressionné par sa vision de développement à long terme et ses objectifs stratégiques pour 2030 et 2045. Il a noté l'intérêt croissant de Malte pour la coopération avec le Vietnam et a réaffirmé la volonté de Malte d'approfondir cette coopération dans les prochains mois.

Les deux parties sont convenues d'intensifier les échanges et les contacts à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau et entre leurs ministères respectifs des Affaires étrangères, et de renforcer le rôle de ces ministères dans la promotion des liens et de la coopération interministérielle, sectorielle et locale.

Lê Thi Thu Hang a profité de l'occasion pour transmettre une invitation du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du Tourisme maltais Ian Borg à se rendre au Vietnam.

Concernant la coopération économique, commerciale et d'investissement, la diplomate vietnamienne a salué le rôle de Malte comme plaque tournante du transbordement en Méditerranée et a exhorté Malte à continuer de tirer parti de sa position d'État membre de l'UE pour encourager les autres pays de l'Union à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et à soutenir la levée rapide par la Commission européenne du "carton jaune" imposé aux exportations vietnamiennes de produits de la mer.

M. Cutajar a affirmé la volonté de Malte de dynamiser le commerce, la coopération et les investissements avec le Vietnam dans des secteurs clés tels que les services maritimes, la formation des gens de mer, l'industrie pharmaceutique, les semi-conducteurs, l'éducation et le tourisme. Il a également indiqué que Malte était disposée à coordonner les délégations d'entreprises afin d'explorer les opportunités de coopération.

Les responsables se sont félicités de la mise en place d'un mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et sont convenus de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, des échanges humains et du tourisme, ainsi que de renforcer leur rôle dans le développement de la coopération entre Malte et l'Asie du Sud-Est, et entre le Vietnam, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'UE.

Ils ont réaffirmé leur soutien mutuel au sein des instances et organisations internationales et leur attachement à la Charte des Nations unies et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné leur position commune et l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol dans ces eaux.

Au cours de sa visite, M. Cutajar a également tenu une réunion de travail avec la direction de l'Académie diplomatique du Vietnam et rencontré ses étudiants.

VNA/CVN