XIVe Congrès national du Parti

Élection de la Commission centrale du contrôle du PCV pour son XIVe mandat

La Commission de contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam, composée de 23 membres, a été élue le 23 janvier pour son XIV e mandat.

Les résultats de l'élection ont été annoncés par Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, au nom du Présidium du XIVe Congrès national du Parti, lors de la séance de clôture qui s'est tenue plus tôt dans la journée.

Trân Sy Thanh, membre du Bureau politique et président de la Commission du contrôle du Comité central pour son XIIIe mandat, a été réélu président de la commission pour son XIVe mandat, avec le soutien de neuf vice-présidents. La Commission compte également 13 autres membres.

