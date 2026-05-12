Le Premier ministre Lê Minh Hung reçoit l'ambassadeur de Chine

Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, le 12 mai à Hanoï, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a salué les avancées très positives des relations bilatérales, soulignant particulièrement l'importance de la récente visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm.

Selon lui, cet événement a permis de consolider la confiance politique mutuelle, de renforcer l'orientation stratégique et de porter les relations entre les deux Partis et les deux pays à un nouveau niveau.

Pour sa part, l’ambassadeur He Wei s'est félicité des progrès des relations bilatérales ces derniers temps, notamment de la densité des contacts de haut niveau, de la croissance soutenue du commerce bilatéral et d’une réorientation marquée des investissements vers les hautes technologies et l'innovation. Il a également rappelé que les deux pays demeurent l'un pour l'autre des marchés touristiques de premier plan.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que le Parti et l'État vietnamiens n'oublieront jamais le soutien de la Chine durant la lutte d’hier pour l'indépendance national et dans le processus de développement actuel du pays.

Il a affirmé que le développement des relations avec la Chine constitue une politique constante, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier plan de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la résilience, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures.

Dans cette perspective, le Premier ministre a exprimé le souhait de voir les deux pays continuer à coordonner étroitement leurs efforts afin de concrétiser les perceptions communes des plus hauts dirigeants, notamment le maintien de la bonne tradition d’échanges de haut niveau, la promotion d’une coopération substantielle dans divers domaines et la réalisation des objectifs de développement de chaque pays.

Il a insisté sur la nécessité de promouvoir un commerce bilatéral équilibré et durable, tout en créant une percée dans la connectivité des infrastructures stratégiques, avec une priorité accordée à la coopération ferroviaire.

Le développement de corridors économiques transfrontaliers, de centres logistiques et de zones économiques frontalières, ainsi que l’accélération de la construction de postes-frontières intelligents sont également nécessaires.

Lê Minh Hung a en outre invité la Chine à faciliter l'accès à son marché pour les produits agricoles, aquatiques et d’élevage vietnamiens, tout en renforçant la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l'éducation et de la formation.

Il a proposé l’élaboration d'un plan concret pour les Années de coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027 et l’intensification des échanges dans le secteur de la santé, notamment en médecine traditionnelle.

En réponse, l'ambassadeur He Wei a affirmé que la Chine accorde de l’importance et une priorité élevée à ses relations avec le Vietnam. Il a assuré que Pékin travaillera avec Hanoï pour mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau, promouvoir une coopération substantielle et construire conjointement des chaînes d'approvisionnement et de production stables.

Il s’est également félicité de la participation du Vietnam à l'initiative "Un grand marché pour tous : exporter vers la Chine", facilitant ainsi l'exportation de produits vietnamiens, notamment agricoles, vers le marché chinois.

Le diplomate a enfin exprimé la volonté de la Chine de partager son expertise dans la création de zones de libre-échange et de centres financiers internationaux, tout en élargissant la connectivité ferroviaire bilatérale vers l'Eurasie et en renforçant la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la sécurité énergétique.

VNA/CVN