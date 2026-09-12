Vietnam - Chine : de nouvelles perspectives pour le fret ferroviaire

Le développement des liaisons ferroviaires internationales contribue à renforcer la connectivité logistique du Vietnam avec la Chine, l’ASEAN et des marchés plus lointains.

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Photo : VNR/CVN

La liaison Qinghai (Chine) - Dông Nai (Vietnam) est l’une des nouvelles lignes de transport international de conteneurs mises en service par le secteur ferroviaire vietnamien. La réduction du temps de transport, la circulation continue des trains et le développement du fret dans les deux sens ouvrent de nouvelles perspectives pour la logistique et contribuent à créer un corridor ferroviaire reliant la Chine, le Vietnam, l’ASEAN et au-delà.​

La liaison Qinghai - Dông Nai s’étend sur près de 4.000 km, dont 2.178 km en Chine, parcourus en quatre jours environ, et plus de 1.700 km au Vietnam, en trois jours environ. Le trajet entre le Qinghai et la gare de Trang Bom (Dông Nai) ne prend désormais qu’environ sept jours, formalités douanières comprises, contre 12 à 15 jours auparavant.

Le transport ferroviaire international a enregistré une croissance continue ces dernières années. Son volume a atteint 1,15 million de tonnes en 2024, en hausse de 43% par rapport à 2023, puis dépassé 1,4 million de tonnes en 2025, soit une nouvelle progression de 23%. Les marchandises exportées ont augmenté de 2,7% et celles importées de 51%.

Selon Nguyên Hoàng Thanh, directeur général adjoint de la société par actions de transport et de commerce ferroviaires, la politique du secteur ferroviaire vietnamien visant à prolonger les liaisons douanières vers l’intérieur du pays permet aux trains en provenance de régions situées à l’intérieur de la Chine, comme le Qinghai, Nanning et Suzhou, de poursuivre leur trajet directement vers l’intérieur du Vietnam.

Transport bidirectionnel

Dans l’autre sens, le secteur ferroviaire vietnamien cherche à développer le transport bidirectionnel. Outre l’acheminement de marchandises depuis la Chine, il prépare des solutions pour transporter des marchandises vietnamiennes vers ce pays, afin d’éviter le retour à vide des wagons et d’améliorer l’efficacité de l’exploitation.

Plusieurs grands projets d’infrastructures sont par ailleurs en cours. Parmi eux figure la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, longue de plus de 360 km et représentant un investissement de plus de 289.000 milliards de dôngs. Cette ligne à écartement standard de 1.435 mm devrait renforcer la connectivité entre les réseaux ferroviaires vietnamien et chinois.

Selon Nguyên Chinh Nam, directeur général adjoint du Groupe national des chemins de fer du Vietnam, ces lignes serviront non seulement les échanges bilatéraux, mais constitueront également une base pour la formation d’un corridor ferroviaire trans-ASEAN reliant le Vietnam à la Chine, à l’Asie centrale et, au-delà, à l’Europe.

La liaison Qinghai - Dông Nai illustre ainsi une nouvelle orientation du transport ferroviaire international, fondée sur des connectivités plus profondes, des délais plus courts et le développement du fret dans les deux sens. Avec le développement coordonné des infrastructures, des sources de marchandises et du réseau logistique, ces liaisons pourraient devenir des maillons importants du réseau de transport reliant le Vietnam, la Chine, l’ASEAN et des marchés plus lointains.

VNA/CVN