À la recherche de nouveaux moteurs de croissance pour le Vietnam et les BRICS

La participation du Vietnam au Sommet des BRICS en Inde illustre sa volonté de renforcer son rôle dans la coopération multilatérale, de contribuer aux initiatives communes et de promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, tout en donnant un nouvel élan à son partenariat stratégique intégral avec l’Inde.

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Photo : VNA/CVN

À la veille de la participation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au 18e Sommet des BRICS et de ses activités bilatérales en Inde, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a souligné que le Vietnam participerait aux activités des BRICS avec un esprit actif, constructif et responsable, en contribuant aux initiatives de coopération et en œuvrant avec les autres pays à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, à renforcer la connectivité et à favoriser le développement.

Dans une interview accordée à la presse, Nguyên Minh Hang a indiqué que, sur invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung conduirait une délégation vietnamienne de haut rang au 18e Sommet des BRICS, prévu les 12 et 13 septembre 2026 en Inde. Il s’agit de l’une des principales activités de diplomatie multilatérale de haut niveau du Vietnam en 2026.

Le Sommet des BRICS de cette année coïncide avec le 20e anniversaire de la création et du développement du groupe. D’un forum de coordination des politiques économiques et financières, les BRICS sont devenus un mécanisme de coopération multilatérale dont le rôle et l’influence ne cessent de croître, contribuant à renforcer la coopération ainsi que la voix et la participation des économies émergentes et des pays en développement dans les affaires mondiales.

L’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture

En tant que pays partenaire des BRICS depuis juin 2025, la participation du Premier ministre Lê Minh Hung au 18e Sommet revêt une importance particulière pour la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par le XIVe Congrès national du Parti et de la résolution du Bureau politique sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, notamment la politique visant à renforcer et à rehausser la diplomatie multilatérale et à participer de manière proactive, active et responsable au règlement des questions communes de la région et du monde.

Selon Nguyên Minh Hang, dans un contexte international marqué par des évolutions complexes et de nouvelles exigences pour la coopération internationale, le Sommet des BRICS constitue pour le Vietnam une occasion importante d’échanger et de dialoguer avec les membres et partenaires des BRICS, afin d’identifier des orientations et des solutions aux grandes questions liées à la gouvernance régionale et mondiale, notamment dans les domaines de l’économie et du développement, en lien avec les intérêts et les priorités des économies émergentes et des pays en développement.

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Cette participation permet au Vietnam de poursuivre la mise en œuvre de l’orientation consistant à passer de la "participation aux règles du jeu" à une contribution à leur définition, de renforcer sa voix dans l’élaboration des cadres, règles et normes internationaux, et de contribuer à la paix, à la coopération et au développement durable, tout en consolidant son prestige et son rôle sur la scène internationale.

La participation au Sommet permettra également au Vietnam de mieux appréhender les grandes tendances de développement et les orientations de coopération au sein des BRICS et dans les mécanismes multilatéraux. L’agenda des BRICS s’est progressivement élargi, passant des domaines économique et financier à de nouveaux moteurs de développement tels que les sciences et technologies, l’innovation, l’intelligence artificielle et l’énergie.

La participation et les échanges au Sommet aideront le Vietnam à mieux cerner les opportunités et les défis, à tirer parti des expériences et des orientations de coopération de ses partenaires et à disposer de nouvelles bases pour élaborer et perfectionner ses politiques de développement. Ils contribueront également à la réalisation de l’objectif de construire une économie indépendante et autonome, tout en renforçant une intégration internationale plus profonde, efficace et substantielle.

Par ailleurs, la participation aux activités des BRICS ouvre de nouveaux espaces et crée de nouveaux moteurs pour renforcer la coopération bilatérale entre le Vietnam et les membres et partenaires du groupe. Le Vietnam entretient des relations d’amitié et de coopération avec l’ensemble des pays membres et partenaires des BRICS, ce qui lui permet d’élargir ses marchés, de diversifier ses partenaires et ses chaînes d’approvisionnement, d’accéder à de nouvelles initiatives et tendances technologiques et de mobiliser efficacement les ressources en capitaux, en sciences et technologies, en savoir-faire et en marchés au service de son développement.

S’agissant des contributions du Vietnam au Sommet, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam continuerait à y participer de manière proactive, active et responsable, en apportant des idées et en promouvant des initiatives et des formes de coopération concrètes, conformes à ses intérêts, à ses capacités et à ses conditions.

Lors de la session consacrée au thème "Résilience, innovation, coopération et développement durable : façonner l’avenir d’une croissance mondiale inclusive", le Premier ministre Lê Minh Hung partagera la vision, les évaluations et les propositions du Vietnam sur les grandes questions de la coopération internationale liées à la paix, à la promotion de la croissance économique, au développement durable et au règlement des défis mondiaux.

Le Vietnam souhaite ainsi œuvrer avec les membres et partenaires des BRICS et la communauté internationale à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, à renforcer la connectivité et la coopération pour le développement, et à accroître la voix et le rôle des économies émergentes et des pays en développement, en vue d’un avenir de développement inclusif et durable, dont les fruits bénéficient largement aux populations.

Concernant les activités bilatérales du Premier ministre Lê Minh Hung en Inde, Nguyên Minh Hang a souligné qu’elles constitueraient une occasion importante de consolider et d’approfondir les relations Vietnam - Inde, tout en maintenant les échanges de haut niveau et en concrétisant les perceptions communes, accords et grandes orientations convenus par les dirigeants des deux pays.

L’Inde connaît un essor remarquable et devient un important pôle mondial de croissance et d’innovation, avec un marché de plus de 1,4 milliard d’habitants, des capacités scientifiques et technologiques en constante progression et un rôle et un statut de plus en plus importants dans la région et dans le monde.

Pour le Vietnam, l’Inde n’est pas seulement un ami traditionnel et un partenaire de confiance, mais aussi un partenaire stratégique intégral renforcé, disposant de nombreux atouts et potentiels complémentaires aux objectifs de développement du Vietnam dans la nouvelle période.

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Les relations entre les deux pays connaissent un nouvel essor à la suite de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en mai 2026, au cours de laquelle les deux pays ont porté leurs relations au niveau de Partenariat stratégique intégral renforcé, avec pour devise "partager une vision, converger sur le plan stratégique et coopérer de manière substantielle".

Dans ce contexte, les activités bilatérales du Premier ministre Lê Minh Hung en Inde permettront de poursuivre la dynamique des relations et les échanges de haut niveau, tout en concrétisant les perceptions communes, accords et grandes orientations définis par les dirigeants des deux pays, afin de donner davantage de profondeur, de substance et d’efficacité au nouveau cadre de relations.

Consolider la confiance politique et approfondir les relations

Au cours de cette visite de moins de deux jours, parallèlement à ses activités multilatérales, le Premier ministre Lê Minh Hung aura des rencontres importantes avec les dirigeants et partenaires indiens afin de consolider la confiance politique, d’approfondir les relations politiques et diplomatiques ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité, et de renforcer la coordination stratégique sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun.

Les échanges accorderont une priorité élevée à la promotion de la coopération économique, commerciale, d’investissement, scientifique et technologique ainsi qu’au développement des infrastructures, en vue d’obtenir des résultats concrets dans les relations Vietnam - Inde. Les deux parties s’attacheront notamment à atteindre l’objectif de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars d’ici 2030, à renforcer les investissements et à encourager la réalisation de projets d’envergure et emblématiques par les entreprises indiennes au Vietnam.

Une attention particulière sera accordée à la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation et l’intelligence artificielle, domaines dans lesquels l’Inde dispose de grands atouts. L’objectif n’est pas seulement d’accroître les échanges commerciaux et d’attirer davantage d’investissements, mais aussi de développer conjointement la recherche, les technologies et la formation des ressources humaines, et de participer plus profondément aux nouvelles chaînes de valeur, à la hauteur du partenariat stratégique global renforcé.

Les deux parties examineront également d’autres domaines importants de coopération, notamment l’éducation et la formation, le tourisme, la culture et les échanges entre les peuples. Parmi les questions concrètes figurent l’augmentation de la fréquence des vols directs, le développement du tourisme bilatéral, du tourisme spirituel et des industries culturelles, notamment le cinéma, ainsi que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang s’est déclarée convaincue que, forts de leur amitié traditionnelle, de leur confiance politique élevée et d’une convergence croissante de leurs visions, intérêts et aspirations de développement, la visite du Premier ministre Lê Minh Hung contribuera à donner un nouvel élan aux relations Vietnam - Inde, afin de les rendre plus dynamiques, substantielles et efficaces, au bénéfice des populations des deux pays et en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN