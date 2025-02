Vietjet réalise le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire

Le transporteur aérien privé Vietjet a enregistré une croissance commerciale impressionnante en 2024, en élargissant son réseau de vols internationaux et sa flotte moderne, tout en générant des revenus et des bénéfices records.

>> Vietjet et l'aéroport F AIR signent un accord de formation de pilotes

>> Vente de billets pour deux nouvelles lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à Bangalore et Hyderabad

>> Vietjet : élégance et professionnalisme au cœur du premier vol vers les États-Unis

Photo : Viejet/CVN

Selon les résultats financiers au quatrième trimestre 2024, Vietjet a réalisé un chiffre d'affaires des opérations aériennes de 19.776 milliards de dôngs (environ 784 millions d'USD) et un bénéfice après impôts de 167 milliards de dôngs (6,6 millions d'USD), en hausse de 36% et de 247% en glissement annuel, respectivement.

Pour l'ensemble de l'année 2024, les revenus aériens de la compagnie ont atteint 71.545 milliards dôngs (environ 2,8 milliards d'USD), avec un bénéfice après impôts dépassant 1.300 milliards de dôngs (51,6 millions d'USD), en hausse de 33% et de 697% par rapport à l'année précédente, respectivement.

Au 31 décembre 2024, le total des actifs de Vietjet s'élevait à près de 99.500 milliards de dôngs.

En 2024, Vietjet a transporté plus de 25,9 millions de passagers et opéré 137.000 vols sur 145 lignes, dont 44 intérieures et 101 internationales. La compagnie aérienne a enregistré le plus grand volume de passagers parmi les transporteurs vietnamiens.

Vietjet a également atteint son objectif de recevoir 10 nouveaux avions en 2024. Sa flotte en expansion a fonctionné avec un coefficient de charge moyen de 87% et un taux de fiabilité technique de 99,72%.

Les bons résultats commerciaux de la compagnie aérienne reflètent sa stratégie d'expansion internationale tout en maintenant un réseau national stable. Au quatrième trimestre 2024, Vietjet a lancé des vols directs entre Dà Nang et Ahmedabad (Inde), ainsi qu’entre Hô Chi Minh-Ville et Xi'an (Chine). La compagnie a également augmenté la fréquence de ses vols vers des destinations clés en République de Corée, au Japon et dans d’autres pays.

Améliorer l’expérience client

Photo : Viejet/CVN

Vietjet a signé un accord de coopération avec Emirates pour renforcer la connectivité entre le Vietnam et Dubaï (EAU), ainsi que vers d’autres destinations mondiales. La compagnie a aussi annoncé de nouvelles lignes directes vers Hyderabad et Bangalore (Inde), ainsi que Pékin et Guangzhou (Chine), renforçant ses connexions avec ces marchés à fort potentiel.

Vietjet a opéré son tout premier vol vers les États-Unis. À cette occasion, la compagnie a discuté de collaborations d'une valeur d'environ 14 milliards d'USD avec des partenaires stratégiques américains. Ces discussions s'ajoutent aux accords précédents avec Boeing, GE, CFM, Pratt & Whitney et Honeywell…, d’une valeur collective de près de 50 milliards d'USD. En outre, la compagnie envisage de coopérer avec SpaceX et des fournisseurs de technologie Internet en vol pour soutenir sa flotte, adoptant ainsi l'innovation numérique pour améliorer l’expérience client.

À l'horizon 2025, Vietjet s'engage à maintenir sa position de pionnier en termes de connectivité entre le Vietnam et le monde grâce à un réseau de vols internationaux en constante expansion. La compagnie vise à être un leader en matière de durabilité et de technologie, contribuant au commerce, à l'investissement et aux échanges culturels mondiaux.

Membre à part entière de l'International Air Transport Association (IATA), Vietjet détient également le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a obtenu le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles par le site web d’évaluation de la sécurité et des produits, AirlineRatings.com, et a été classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations par le magazine Airfinance Journal.

Vietjet a également été désignée meilleure compagnie aérienne à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres.

VNA/CVN