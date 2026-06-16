Vers un système de santé plus équitable et plus proche des citoyens

Déployée dans de nombreuses localités, la Résolution N°72-NQ/TW du Bureau politique encourage une transformation profonde du système de santé vietnamien : priorité à la prévention, au dépistage précoce, aux soins de proximité et à la transformation numérique afin d’améliorer la qualité de la population et des ressources humaines.

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Photo : Nguyên Dung/VNA/CVN

Cette résolution vise à construire un système de santé centré sur la personne, garantissant à tous les citoyens un accès équitable à des services médicaux de qualité au niveau local. Elle constitue un fondement essentiel pour améliorer la qualité de la population et des ressources humaines, tout en favorisant un développement durable.

Renforcer le dépistage et la gestion de la santé publique

L’un des points majeurs de la résolution réside dans le changement d’approche, passant d’une logique principalement curative à une démarche proactive axée sur la prévention, le dépistage précoce et le suivi de la santé tout au long de la vie. Dans cette perspective, de nombreuses localités déploient des programmes de dépistage et d’examens médicaux gratuits à grande échelle.

Dans la province de Dak Lak, la campagne nationale de dépistage vise à couvrir 100% de la population, en accordant une priorité aux groupes vulnérables, aux personnes âgées, aux enfants et aux minorités ethniques. Ce programme permet non seulement de détecter précocement les facteurs de risque, mais aussi de constituer un dossier médical individuel, améliorant ainsi l’efficacité de la prise en charge sanitaire au niveau communautaire.

Parallèlement, la province de Thai Nguyên ambitionne de proposer des examens médicaux ou des dépistages gratuits à l’ensemble de ses habitants d’ici au 30 octobre 2026.

Dans la ville de Dà Nang, un programme de bilans de santé périodiques gratuits sera déployé simultanément dans 93 communes, quartiers et zones spéciales à partir du 1er juillet 2026. Les données de santé de la population seront gérées sur une plateforme de dossiers médicaux électroniques et associées à la carte d’identité nationale vietnamienne (VNeID), contribuant ainsi à la création d’un écosystème numérique de santé intégré, au service d’une gestion et d’une prise en charge plus efficaces.

La capitale de Hanoï étudie également la possibilité de mettre en place des bilans de santé périodiques gratuits pour cinq groupes prioritaires, en ciblant douze maladies courantes et en évaluant la santé mentale selon les tranches d’âge.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Par ailleurs, dans la zone spéciale de Phu Quy (province de Lâm Dông), le programme de bilans de santé gratuits sera étendu à l’ensemble des habitants de l’île, avec une attention particulière portée aux personnes âgées grâce à des examens approfondis et à la mise à jour des données dans le système de dossier médical électronique.

Ces programmes permettent non seulement de détecter les maladies à un stade précoce et de réduire les coûts de traitement, mais aussi de contribuer à la constitution d’une base nationale de données sanitaires, créant ainsi les fondements nécessaires à la prévision, à la gestion et à l’élaboration des politiques de santé à long terme.

Améliorer les capacités du système de santé

Parallèlement au renforcement des soins de santé communautaires, de nombreuses localités investissent massivement dans l’amélioration des capacités de leur système sanitaire, notamment au niveau local, considéré comme la première ligne de protection de la santé publique.

À Hai Phong, le renforcement des liens entre les hôpitaux de niveau supérieur et les centres de santé communaux et de quartier contribue à améliorer la qualité des consultations et des traitements de proximité. Des programmes d’accompagnement professionnel sont mis en place afin de rapprocher les services de santé de qualité des habitants. Toutefois, la ville fait encore face à des difficultés en matière de ressources humaines, d’infrastructures et d’équipements.

Après un an d’application du modèle d’administration locale à deux niveaux, Khanh Hoà a enregistré plusieurs évolutions positives dans son système de santé de proximité. La municipalité poursuit ses politiques visant à attirer le personnel médical, tout en privilégiant les investissements dans la médecine préventive afin de renforcer les capacités des soins de santé primaires.

À Phu Tho, avec un investissement estimé à près de 20.000 milliards de dôngs pour la période 2026-2030, la province accélère ses projets de construction et de modernisation des établissements hospitaliers, notamment les hôpitaux généraux, les maternités, les centres pédiatriques ainsi que les centres d’oncologie. Cette initiative est considérée comme une étape stratégique pour améliorer la qualité des examens et traitements, réduire la pression sur les hôpitaux centraux et faire progressivement de Phu Tho un pôle médical spécialisé pour la région montagneuse et de moyenne altitude du Nord du Vietnam.

Photo : Trong Dat/VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, la priorité accordée au transfert des sièges excédentaires des agences publiques vers les hôpitaux de proximité afin d’accroître leurs capacités d’examen et de traitement présente un double avantage : éviter le gaspillage des biens publics et contribuer à réduire la surcharge persistante des grands établissements de santé.

La ville poursuit également ses efforts de recherche et de développement dans le domaine des hôpitaux spécialisés, des centres médicaux de haute technologie et des modèles de soins spécialisés afin d’améliorer la qualité des services sanitaires.

Photo : Dinh Hang/VNA/CVN

Les programmes de bilans de santé universels, le renforcement du dépistage, les investissements dans les infrastructures, le développement des ressources humaines et l’accélération de la transformation numérique témoignent de la détermination des collectivités locales à mettre en œuvre la Résolution N°72-NQ/TW.

Un système de santé globalement renforcé permettra à la population d’accéder à des services médicaux de meilleure qualité, plus accessibles et plus équitables.

Ces solutions contribuent non seulement à protéger la santé publique, mais aussi à jeter les bases d’une amélioration durable de la qualité des ressources humaines, à réduire les écarts d’accès aux soins entre les régions et à soutenir les objectifs de développement rapide et durable du pays dans cette nouvelle ère.

Nguyên Tùng/CVN