Venezuela : plus de 72 heures après les séismes meurtriers, la quête éperdue de survivants

Le temps presse pour retrouver des survivants plus de 72 heures après le double séisme au Venezuela dont le bilan continue de s'alourdir : 1.430 morts et plus de 50.000 disparus, alors que l'aide humanitaire internationale monte en puissance sur place.

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"En principe, les corps sont désormais sans vie, mais grâce à Dieu, nous pouvons parfois trouver des survivants", a déclaré un secouriste salvadorien à Playa Grande, à La Guaira, ville côtière voisine de Caracas.

Un jeune garçon miraculé a ainsi été extrait vivant des décombres dans le Nord du pays. "Il y a quelques minutes, un garçon de 11 ans a été secouru vivant à Caraballeda. En ce moment, chaque vie est source d'espoir pour le Venezuela", a écrit dans la nuit sur X la présidente par intérim Delcy Rodriguez, en joignant à son message une vidéo du sauvetage.

Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Nord du pays mercredi 24 juin ont laissé un paysage de dévastation, avec d'innombrables immeubles effondrés, en particulier à La Guaira.

Le nombre de morts est passé à 1.430 samedi 27 juin, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. M. Rodriguez, frère de Delcy Rodriguez, a fait état de 3.238 blessés.

À Genève, le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré à l'AFP que plus de 50.000 personnes étaient portées disparues. Le bilan devrait donc "s'alourdir considérablement", dans le contexte "d'une opération de secours extrêmement complexe".

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"Il est vivant"

"Tout s'est effondré, il a essayé de sortir mais n'a pas réussi", raconte Barbara Palacios, 34 ans, dont le mari, Jonathan Suarez, 36 ans, a été pris dans l'éboulement d'un petit hôtel de cinq étages de La Guaira

"Oui, il est vivant, oui", veut-elle croire, en larmes, mais après pratiquement 72 heures de recherche, les secouristes n'avaient toujours pas localisé son époux.

Les secours "passaient sans s'arrêter", se souvient Barbara Palacios, qui a décidé de bloquer la route principale avec les proches d'au moins cinq autres victimes toujours piégées.

Tandis que les décombres passent de mains en mains, le long d'une chaîne humaine de dizaines de personnes, Luis Flores vide un seau de carreaux cassés, de pierres et de poussière.

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"C'est très dur. On fait tout ça à la seule force des bras", souffle le commerçant de 54 ans. "Nous avons extrait quatre survivants, dont une petite fille. Trois morts."

"Ce sont principalement des habitants qui travaillent avec des outils rudimentaires", a témoigné à Caraballeda, l'une des zones les plus touchées de La Guaira, un secouriste australien expérimenté résidant à Miami, Craig Demeillon, 43 ans.

Les habitants dénoncent à grands cris le manque de soutien, voire l'absence totale du gouvernement, dans les opérations de sauvetage.

Des Vénézuéliens volontaires, venus avec des pelles pour tenter des sauver des vies, se voyaient refuser samedi 27 juin à Caracas l'accès à la zone la plus touchée par le double séisme.

Une file d'attente immense s'étendait devant le Poliedro, la salle de concert où le gouvernement vénézuélien délivre depuis samedi des laissez-passer aux volontaires souhaitant se rendre sur la zone sinistrée.

"Il faut un permis pour sauver des vies, vous imaginez ?", s'exclamait Carlos Itriago, un secouriste de 27 ans.

Les hôpitaux étant débordés, ce sont souvent les familles des victimes qui y amènent leurs proches décédés.

Yessica Mendoza a raconté avoir décidé d'emmener sa fille à la morgue "parce que le système est débordé" et qu'à l'hôpital Catia la Mar de La Guaira, "les morts gisaient à même le sol".

L'aide internationale montait néanmoins en puissance.

Un peu plus de 72 heures après les séismes les plus dévastateurs enregistrés au Venezuela depuis 1900, des équipes internationales de recherche et de sauvetage d'au moins 17 pays interviennent dans ce pays en crise, au système de santé en piteux état.

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Une piste de l'aéroport de Caracas a été rouverte et accueille des avions américains transportant de l'aide humanitaire, a annoncé un haut responsable américain samedi 27 juin.

250 Américains sur place

"Avec l'arrivée des effectifs de Miami, les États-Unis comptent désormais près de 250 secouristes civils spécialisés déployés au Venezuela", a précisé le département d'État américain sur X.

"Nos sauveteurs de la Sécurité civile sont arrivés au Venezuela pour porter main forte aux opérations de secours", a annoncé de son côté sur X le président français Emmanuel Macron.

Près de sept millions de personnes seraient affectées par les deux séismes, ont estimé samedi 27 juin les Nations unies.

Les dommages causés sont évalués à près de sept milliards de dollars, soit 6% du PIB du pays, a évalué le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) samedi 27 juin.

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Le président salvadorien Nayib Bukele multiplie les publications sur X des images des secouristes salvadoriens en action, tirant des miraculés des décombres. "Nous avons sauvé Hinda Ramirez qui était coincée sous les décombres de sa résidence Arrecife", s'est-il par exemple félicité.

Au moins 28 personnes de nationalité ou d'origine portugaise, sept Chinois, six Espagnols, deux Brésiliens, un Chilien et un Italo-Vénézuélien figurent parmi les morts.

La présidente Delcy Rodriguez a été huée vendredi 26 juin près d'un immeuble effondré dans un quartier aisé de Caracas.

Les séismes ont été ressentis jusqu'en Colombie et au Brésil. Depuis, plus de 300 répliques ont été signalées.

Le Venezuela est un pays à risque sismique, même si aucun grand tremblement de terre n'y avait été enregistré depuis 1997.

AFP/VNA/CVN