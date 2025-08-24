US Open : "ça n'a pas de sens de désigner" de favorites, juge Swiatek

Récente lauréate de Wimbledon et du WTA 1000 de Cincinnati, la N.2 mondiale Iga Swiatek a estimé samedi 23 août à la veille de l'US Open que désigner une favorite, n'avait "pas de sens".

"Je ne dirais pas que le tennis est imprévisible" sur le circuit féminin, "parce que certaines joueuses se maintiennent au sommet et prouvent qu'elles peuvent jouer bien durant une saison entière", a fait valoir la Polonaise en conférence de presse à New York.

"Mais malgré tout, il y a beaucoup de joueuses qui jouent très bien et peuvent gagner le tournoi", a poursuivi la gagnante de l'édition 2022 de l'US Open.

"Je me suis habituée aux attentes. Après avoir gagné autant de titres, elles seront toujours là", a déclaré la sextuple lauréate de Grand Chelem et ex-N.1 mondiale. "Donc je ne m'en soucie pas", a conclu la Varsovienne de 24 ans, qui tentera de succéder à sa rivale Aryna Sabalenka (1re mondiale) au palmarès de l'US Open.

Après ses succès inattendus sur le gazon de Wimbledon et celui, un peu moins surprenant, sur les courts en dur de Cincinnati, la N.2 mondiale a évoqué samedi ses progrès récents sur les surfaces plus rapides que la terre battue, sa surface de prédilection.

Entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025, "toute ma pré-saison a été axée" sur le développement de son jeu sur surfaces rapides, a assuré Swiatek.

"J'ai déjà pu utiliser certaines de mes nouvelles armes" à l'Open d'Australie, dont elle avait atteint les demi-finales en janvier.

"Mais ensuite, la saison est devenue un peu plus difficile par certains aspects, je n'étais pas vraiment en position de gagner des tournois", a ajouté celle qui n'a soulevé aucun trophée entre son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024 et son premier à Wimbledon mi-juillet 2025.

"Je dirais qu'après Roland-Garros", en juin, "je suis redevenue moi-même et tout ce que j'ai appris durant la pré-saison m'est revenu. Je m'en suis bien sûr servie à Wimbledon et sur dur à Cincinnati. Et on verra bien pour la suite", a conclu Swiatek, qui affrontera la Colombienne Emiliana Arango (81e mondiale) pour son entrée en lice à New York.

