Voile : Biotherm remporte la deuxième étape de l'Ocean Race Europe

Le voilier Biotherm de Paul Meilhat a remporté samedi 23 août la deuxième étape de l'Ocean Race Europe, disputée entre Portsmouth et Carthagène, en Espagne, signant son deuxième succès consécutif sur cette course en équipage prévue en cinq étapes.

>> Voile : deux morts lors de la course Sydney-Hobart

>> Trophée Jules Verne : Coville au cap de Bonne Espérance avec plus d'un jour d'avance

>> Vendée Globe : au soleil levant, Charlie Dalin franchit sa "plus belle ligne d'arrivée"

Photo : AFP/VNA/CVN

Biotherm a franchi la ligne après 5 jours, 10 heures, 53 minutes et 49 secondes de course, devançant Holcim-PRB de la skippeuse néerlandaise Rosalin Kuiper, qui avait dû abandonner la première étape après une collision au départ de Kiel (Allemagne) avec Mapei.

Paprec Arkea, de Yoann Richomme, était tout proche du port samedi 23 août vers 8h00 et semblait assuré de la troisième place.

Cette deuxième étape comptait double, et Biotherm avait déjà été le premier à l'escale intermédiaire de mercredi au Portugal, où la moitié des points étaient attribués. L'équipage du skippeur français de 43 ans va donc prendre une solide avance au classement général.

"C'est une joie immense", a lancé Meilhat à l'arrivée, "nous avons une bonne dynamique, cela se passe super bien à bord. L'étape était très longue, la plus longue de The Ocean Race Europe, avec les deux tiers de la course au portant dans du vent soutenu, autour de 20 noeuds."

Distancé par Paprec Arkea au sud du Portugal, Biotherm a réussi à revenir en profitant d'une transition: "Heureusement, on a eu un vent d'ouest incroyable en sortant de Gibraltar. On naviguait à 30 noeuds sur mer plate et puis, d'un coup, on s'est tous arrêtés et il fallait essayer de savoir un peu où ça allait repartir. Ça a marché là pour nous mais cela s'est joué à pas grand chose."

Cette deuxième édition de The Ocean Race Europe, course par étapes en équipages mettant aux prises plusieurs des monocoques du Vendée Globe (classe Imoca), est partie de Kiel (Allemagne) le 10 août. Il reste à disputer trois étapes dont les arrivées seront jugées à Nice et Gênes (Italie) avant l'arrivée à Kotor (Monténégro) en septembre.

AFP/VNA/CVN