Ligue Conférence : Strasbourg et Brondby dos à dos

Trop maladroit et imprécis, Strasbourg a concédé le match nul (0-0) le 21 août au soir face aux Danois de Brondby et s'est compliqué la tâche en vue du match retour du barrage de Ligue Conférence.

Six ans après leur dernier match européen, rien ou presque rien n'a fonctionné pour les Alsaciens, qui n'ont jamais su prendre la mesure de leur solide adversaire, davantage prêt physiquement.

Avec son armada de nouveaux joueurs - une dizaine de recrues lors de ce mercato estival -, le Racing a montré qu'il lui faudra du temps pour trouver des automatismes sur le terrain même si en fin de partie, Abdoul Ouattara (88e) et Emanuel Emegha (90e+2) aurait pu forcer la décision.

Le match a même failli tourner en faveur des Danois dès l'entame après un loupé d'Ismaël Doukouré, mais Nicolai Vallys s'est emmêlé les pieds alors qu'un face à face se dessinait face à Mike Penders (10e). L'Argentin Joaquin Panichelli a répliqué de la tête (38e) et du pied (43e), sans succès toutefois.

Timides en première période, les joueurs de Liam Rosenior ont poussé en seconde et fait le siège du but scandinave enchaînant les frappes avec Mwanga (46e, 49e) et les actions dangereuses notamment celle de Panichelli qui a manqué une occasion nette, seul face Gavin Beavers (71e).

Strasbourg devra s'imposer au Brondby Stadion le 28 août pour s'inviter en phase de ligue, ce qui n'est pas une mince affaire pour une équipe en chantier.

