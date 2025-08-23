Mondial-2026 : le Mexique s'attend à plus de trois milliards de dollars de retombées

Des retombées économiques de plus de trois milliards de dollars sont attendues pour le Mexique pendant la Coupe du Monde 2026, a estimé Mikel Arriola, commissaire de la Fédération mexicaine de football (FMF), devant des chefs d'entreprises à Guadalajara.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Trois des villes les plus importantes de la région, la ville de Mexico et les États de Nuevo Leon et de Jalisco, sont les protagonistes de cette grande Coupe du Monde de football avec 13 matches", a déclaré M. Arriola lors d'une présentation aux chefs d'entreprise.

"Plus de trois milliards de dollars seront générés par l'activité économique" à cette occasion, indique un communiqué de la FMF publié à partir de cette présentation.

Il a précisé que ce chiffre dépassait de plus de 235% le bénéfice d'un week-end de Formule 1 au Mexique.

Pendant la période de la Coupe du Monde, le Mexique attend 5,5 millions de touristes supplémentaires, ce qui représente une augmentation prévue de 44% du nombre de visiteurs par rapport aux mois de juin et juillet 2025, selon la FMF.

L'organisation a précisé que l'investissement dans les trois stades mexicains qui seront les sites de la Coupe du Monde (Azteca à Mexico, Akron à Guadalajara et BBVA à Monterrey) s'élève à 200 millions de dollars.

Quelque 24.000 emplois doivent être créés à l'occasion de l'événement sportif.

AFP/VNA/CVN