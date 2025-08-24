MotoGP : Marc Marquez reste intouchable en Hongrie

Nouveau circuit, même résultat ! Sur le tracé inédit du Balaton Park, que les MotoGP découvrent ce week-end, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a encore écrasé la concurrence samedi 23 août en décrochant la pole position puis la victoire lors de la course sprint du GP de Hongrie.

Devancé de justesse par son jeune compatriote Pedro Acosta (KTM-Tech3) vendredi lors des essais qualificatifs, le Catalan a remis les pendules à l'heure samedi 23 août sur le circuit flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton, lieu de villégiature favori des Hongrois situé à une centaine de kilomètres de la capitale, Budapest.

Il a d'abord écrasé les qualifications en devançant l'Italien Marco Bezzecchi de presque trois dixièmes de seconde, avant de survoler la course sprint.

Le sextuple champion du monde de MotoGP a pris un bon envol et a conservé la tête au premier virage, avant de s'envoler irrémédiablement vers une treizième victoire consécutive (sept sprints, six GP).

"J'ai entendu que quelqu'un était très proche de moi au premier virage (le Français Fabio Quartararo, qui a failli le percuter, NDLR), mais ensuite j'ai rapidement trouvé un rythme rapide et j'ai essayé de rester régulier. Je suis très content de cette victoire. Maintenant, on va tout analyser en vue de la course de demain (dimanche) et notamment l'usure des pneus", a expliqué l'Espagnol.

Ce 13e succès en 14 courses sprint cette saison permet à Marc Marquez d'augmenter encore de 10 points sa confortable avance en tête du championnat du monde.

Il possède désormais 152 longueurs d'avance sur son frère cadet Alex Marquez (Ducati-Gresini), seulement 11e des qualifications et 8e du sprint samedi 23 août.

Bagnaia en perdition

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) est désormais relégué à 209 points de son voisin de garage après avoir connu un samedi 23 août cauchemardesque. Incapable de se qualifier pour la Q2, le double champion du monde, en perdition depuis le début du week-end, a réalisé le 15e chrono des qualifications et a pris la 13e place du sprint.

Sur un tracé étroit où les dépassements sont difficiles, Marc Marquez sera encore le grandissime favori du Grand Prix dimanche. Il aura une nouvelle occasion de creuser l'écart sur ses poursuivants puisque son frère Alex et Bagnaia ne s'élanceront respectivement qu'en 14e et 13e positions.

Les Transalpins de l'équipe Ducati-VR46, Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli, pouvaient en revanche afficher un large sourire samedi 23 août après avoir terminé respectivement deuxièmes et troisièmes derrière l'intouchable Marc Marquez.

Honda a également réalisé son meilleur résultat d'équipe de la saison avec les quatrième et sixième places de l'Italien Luca Marini et de l'Espagnol Joan Mir.

Le champion du monde en titre espagnol Jorge Martin (Aprilia), seulement 17e des qualifications, a effectué une belle remontée pour terminer neuvième du sprint et arracher le dernier point en jeu.

Les deux pilotes français ont connu une nouvelle journée très difficile samedi 23 août puisqu'ils sont rapidement tombés lors du sprint.

Fabio Quartararo (Yamaha), qui s'élançait en sixième position après une belle séance de qualifications, a freiné trop tard à la corde au premier virage et a chuté après avoir percuté l'Italien Enea Bastianini (KTM-Tech3).

"Je n'ai pas pris en considération que (Fabio) Di Giannantonio pouvait fermer la porte. J'ai dû relâcher les freins complètement, je suis parti tout droit et malheureusement j'ai tapé dans Enea (Bastiannini)", a-t-il expliqué au micro de Canal+.

L'Italien a réussi à poursuivre sa route, mais quelques virages plus tard, il a fait tomber Johann Zarco (Honda-LCR), qui était parti de la 18e place, en le percutant par l'arrière.

