MotoGP : Marc Marquez décroche la pole position en Hongrie

L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie de MotoGP après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi 23 août.

>> MotoGP : chez Yamaha ou ailleurs, Fabio Quartararo veut "regagner"

>> MotoGP : Johann Zarco, l'inusable maestro

>> Impérial en Autriche, Marc Marquez remporte une 6e victoire de rang en GP

Photo : REUTERS/VNA/CVN

Le leader du championnat du monde, intouchable depuis juin avec six doublés course sprint-Grand Prix consécutifs, a encore écrasé la concurrence sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton, lieu de villégiature favori des Hongrois situé à une centaine de kilomètres de la capitale, Budapest.

Le sextuple champion du monde de la catégorie, qui a décroché la 74e pole de sa carrière, a devancé les Italiens Marco Bezzecchi (Aprilia) et Fabio Di Ginannantonio (Ducati-VR46), qui avaient dû passer par la Q1, la première partie des qualifications, quelques minutes plus tôt.

Derrière le Catalan, c'est un tir groupé italien puisque les quatrième et cinquième rangs seront occupés par Enea Bastiannini (KTM-Tech3) et Franco Morbidelli (Ducati-VR46).

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui avait arraché sa place en Q2 pour seulement un millième de seconde vendredi après une journée compliquée, a décroché un inattendu sixième chrono samedi 23 août et s'élancera en deuxième ligne.

AFP/VNA/CVN