US Open : les spécialistes Errani et Vavassori gagnent le double mixte revisité

Nouveau format, mêmes vainqueurs : les tenants du titre Sara Errani et Andrea Vavassori ont remporté mercredi soir 20 août le tournoi de double mixte de l'US Open, dont le format revisité privilégiait cette année les stars du simple.

>> Pas suffisamment remise, Boisson déclare forfait pour le WTA 1000 de Cincinnati

>> US Open : après Atmane, le No1 français Arthur Fils renonce à son tour

Photo : AFP/VNA/CVN

La paire italienne s'est imposée 6-3, 5-7, 10/6 contre le duo composé de la sextuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek et du Norvégien Casper Ruud, finaliste en simple à New York en 2022.

Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, le double mixte de l'US Open a été avancé cette année à la semaine des qualifications et raccourci à deux jours de compétition.

Autre évolution, les seize équipes participantes faisaient la part belle aux stars du simple, comme le Serbe Novak Djokovic ou l'Espagnol Carlos Alcaraz, éliminés mardi 19 août au premier tour.

De quoi attirer un public plus large au double mixte, espèrent les organisateurs, dont le choix de faire évoluer le format a privé certains spécialistes de la discipline d'une participation à l'US Open.

"Cette victoire est pour tout les joueurs de double qui n'ont pas pu disputer ce tournoi", a revendiqué Sara Errani après avoir battu la paire Swiatek/Ruud.

"Bravo", a déclaré Swiatek lors de la cérémonie de remise des trophées. Avec Andrea Vavassori, "j'imagine que vous avez prouvé que les spécialistes du double mixte sont plus intelligents tactiquement que les joueurs de simple", a plaisanté la Polonaise.

"Mais on s'est battus jusqu'à la fin, on a essayé d'installer un duel", a-t-elle continué.

"Bonne petite pause"

"Comme pour tout, il y a des points positifs et négatifs à l'évolution" du format, avait estimé mardi 19 août Vavassori.

"La meilleure chose que nous puissions retirer de ces deux jours, c'est que plus de gens ont découvert le double mixte", s'est-il satisfait.

Sans surprise, la plupart des spécialistes du simple invités à disputer le double mixte ont affirmé apprécier l'expérience.

"Si je ne disputais pas le double mixte, je serais en train de m'entraîner" en vue du simple messieurs qui commencera dimanche 24 août, a souligné le No5 mondial Jack Draper.

"Je préfère jouer sur un grand court devant un public", comme le nouveau format du double mixte le permet, a poursuivi le Britannique. "Ce serait chouette si tous les Grand Chelem" adoptaient ce nouveau format, a-t-il conclu.

Pour Ruud, "dans l'ensemble, le tennis n'a pas fait beaucoup évoluer ses règles depuis de nombreuses années. Donc pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau ?"

Sans le tournoi de double mixte, le Norvégien aurait enchaîné "neuf jours d'entraînement avant de commencer le tournoi".

En le disputant, Ruud s'est offert "une bonne petite pause de deux jours", avant de "retourner au travail" jeudi en vue du simple messieurs.

AFP/VNA/CVN