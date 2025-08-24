France

Ligue 1 : l'OM se fait du bien, départ idéal pour Lyon

Marseille a fait le plein d'ondes positives en temps de crise avec un succès 5-2 au Vélodrome contre le Paris FC, samedi 23 août lors de la 2 e journée de Ligue 1, qui a vu Lyon enchaîner contre Metz (3-0) et Nice battre Auxerre (3-1).

Photo : AFP/VNA/CVN

L'OM a vécu les montagnes russes dans l'après-midi, à l'image de sa semaine bouillante après la bagarre et le placement sur la liste des transferts d'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe suite à la défaite à Rennes (1-0).

Les Phocéens ont rapidement pris la tête grâce à Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood, mais se sont relâchés et ont vu revenir les promus parisiens, venus avec une centaine de leurs supporters. Ilan Kebbal a fait mal avec une frappe enroulée dans la lucarne puis une passe décisive vers Moses Simon.

Ensuite, Marseille a fait le nécessaire pour repasser devant et même creuser l'écart avec un deuxième but d'Aubameyang, une belle frappe sèche de Pierre-Emile Höjbjerg et une finition en force de l'entrant Robinio Vaz, 18 ans. Greenwood s'est même permis de rater son deuxième pénalty.

L'OM prend ses trois premiers points. Et bonne nouvelle pour les supporters, l'entraîneur Roberto De Zerbi a suggéré à l'issue de la rencontre une possible réconciliation avec Adrien Rabiot. Quant au PFC, après la défaite contre Angers, le club racheté par la famille Arnault reste cloué à zéro unité.

La crise, les Lyonnais connaissent bien, eux qui ont longtemps pensé jouer en Ligue 2 cette saison suite à leurs déboires financiers. Mais sous les yeux de sa nouvelle présidente Michelle Kang, Lyon a enregistré sa deuxième victoire en deux matches, après celle à Lens. Le club prend provisoirement la tête du championnat à la différence de buts.

Malick Fofana, Corentin Tolisso et le jeune Adam Karabec buteurs, le nouveau milieu anglais Tyler Morton à la baguette, une défense solide: l'OL a été séduisant face à des Messins limités, défaits pour la seconde fois.

De son côté, Nice a retrouvé le sourire après trois revers pour commencer la saison, au troisième tour préliminaire de Ligue des champions puis en Ligue 1.

Les cadres Jeremie Boga à l'ouverture du score et Terem Moffi à la clôture ont écoeuré les Auxerrois (3-1). Les deux équipes comptent trois points.

AFP/VNA/CVN