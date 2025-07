Le président de l’Assemblée nationale visite le Musée des civilisations noires à Dakar

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a visité le Musée des civilisations noires à Dakar le matin du 24 juillet (heure locale) dans le cadre de leur visite officielle au Sénégal.

Étaient également présents le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, et les vice-présidents.

Le Musée des civilisations noires est le Musée national du Sénégal, inauguré officiellement en décembre 2018 pour mettre en valeur les contributions de l’Afrique au patrimoine culturel et scientifique mondial.

Sa création a été initialement envisagée par Léopold Sédar Senghor, président fondateur du Sénégal, lors du Festival mondial des arts nègres de 1966. En 2009, le président de l’époque, Abdoulaye Wade, a proposé la construction du musée, qui a débuté en 2013.

D’une superficie de 13.785 m2, le musée se compose d’un bâtiment circulaire de quatre étages inspiré des cases à impluvium traditionnelles. Il abrite des salles d’exposition, une salle de conférence, un auditorium de 150 places et des espaces créatifs et multifonctionnels.

Le musée présente actuellement environ 18.000 objets, dont des objets historiques et des œuvres contemporaines. L’entrée principale est particulièrement ornée d’une grande sculpture de baobab réalisée par l’artiste haïtien Édouard Duval-Carrié. Le musée collabore également avec plusieurs partenaires européens pour localiser et rapatrier des objets sénégalais.

Dans le livre d’or du musée, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’est réjoui de sa visite dans ce remarquable symbole culturel, qui honore le fier patrimoine historique, culturel et spirituel du continent africain.

Il a souligné que cette visite officielle au Sénégal renforce non seulement la compréhension mutuelle entre les deux nations, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour approfondir l’amitié et la coopération en vue d’un avenir de paix et de prospérité.

