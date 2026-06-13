Un espace de dialogue culturel et prospectif

La semaine dernière, la Une du numéro 23 était illustrée par le logo du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) ainsi que par les drapeaux de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et du Vietnam.

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Le premier mettait à l’honneur la coopération régionale qui unit les membres de l’organisation. Pour rappel, il reprend les principales couleurs présentes dans les pays membres : le bleu, le rouge et le jaune. En son centre figure un faisceau de tiges de riz, symbole de solidarité. Le drapeau vietnamien soulignait, quant à lui, le rôle déterminant du pays dans la création de cette rencontre depuis 2023.

Cette initiative multilatérale de premier plan vise à contribuer à l’élaboration des orientations, stratégies et politiques de l’ASEAN face aux transformations géopolitiques actuelles. Le logo de l’AFF, décliné en vert et bleu, couleurs associées à la paix, à la sécurité et au développement durable, se distinguait également par la présence du célèbre Khuê Văn Các (Pavillon de la Constellation de la Littérature), symbole emblématique de Hanoï et de la culture vietnamienne.

L’édition 2026, à l’image de celles de 2024 et de 2025, a réuni des chefs d’État ou de gouvernement, des ministres, des responsables d’organisations internationales, des universitaires, des dirigeants d’entreprise ainsi que de jeunes représentants de la région. Placée sous le thème ‘‘Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité, priorité à l’humain’’, cette 3e édition a permis de formuler de nouvelles initiatives et recommandations destinées à accompagner la mise en œuvre de la Vision de la communauté de l’ASEAN 2045.

Organisée également dans le cadre du 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), texte fondateur de référence, cette rencontre a offert à ses partenaires l’occasion de partager leurs expériences dans des domaines spécialisés. Les entreprises ont pu évoquer les difficultés auxquelles elles sont confrontées, les universitaires présenter leurs analyses stratégiques et les jeunes participants exprimer leurs attentes.

Pour le Vietnam, ce rendez-vous international traduit la volonté d’articuler diplomatie du Parti, diplomatie de l’État et diplomatie populaire. Dans un contexte marqué par la montée des rivalités stratégiques et des incertitudes géopolitiques, l’AFF apparaît ainsi comme un canal de dialogue privilégiant la coopération et la concertation.

Enfin, ce forum 2026 a mis en lumière les grandes métropoles de la région. Celles-ci constituent aujourd’hui des moteurs de croissance, d’innovation et de création culturelle. La mise en réseau de Hanoï, Bangkok, Jakarta, Manille ou Singapour favorisera une coopération plus étroite dans les domaines des villes intelligentes, des transports verts, de la gestion des déchets et du développement durable, autant de priorités à l’horizon 2045.

HERVÉ FAYET/CVN