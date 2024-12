Une pièce romaine à l'effigie de Brutus vendue 1,98 million d'euros

>> Un dessin de Rimbaud par Verlaine vendu 585.000 euros

>> Une pièce d'or romaine à l'effigie de Brutus aux enchères à Genève

Photo : AFP/VNA/CVN

Pesant 8 grammes et de taille comparable à celle d’un euro, cet aureus en or a été frappé en 43-42 avant J.-C., peu après le meurtre de César en 44 avant J.-C. La pièce arbore le profil de Brutus entouré de feuilles de laurier et, au revers, des symboles guerriers célébrant ses victoires militaires. Elle reflète également une ambition politique, avec l’inscription "IMP" (Imperator), marquant la volonté de Brutus de se promouvoir chef suprême.

Cette monnaie propagandiste a été produite non à Rome mais dans un atelier mobile suivant Brutus et ses armées, avant la célèbre bataille de Philippes où il fut vaincu par Marc-Antoine et Octave, se donnant ensuite la mort.

L’aureus, l’un des 17 exemplaires connus, a une histoire fascinante. Il est resté caché pendant des siècles avant de réapparaître dans les années 1950 dans un catalogue de collection privée, puis lors d'une vente en 2006 à Zurich pour 360.000 francs suisses.

Lundi 9 décembre, sa mise à prix de 800.000 euros a déclenché une vive compétition entre huit enchérisseurs, jusqu’à ce qu’un collectionneur européen l’acquière. La pièce est aujourd’hui conservée dans une boîte hermétique, garantissant son authenticité grâce à des comparaisons minutieuses avec d’autres monnaies anciennes.

Selon Frank Baldacci, directeur de Numismatica Genevensis, cette pièce incarne "un morceau d'histoire" lié aux derniers jours de la République romaine, symbolisant autant le pouvoir que l'ambition démesurée de Brutus.

AFP/VNA/CVN