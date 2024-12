Les autorités néerlandaises soupçonnent un acte criminel dans l'explosion à La Haye

Les autorités néerlandaises ont déclaré dimanche 8 décembre soupçonner qu'un acte d'origine criminelle est à l'origine de l'explosion qui a provoqué samedi 7 décembre l'effondrement d'un immeuble et tué au moins cinq personnes.

>> Un immeuble à La Haye "partiellement effondré" après une explosion

>> Quatre morts et une personne retrouvée vivante

Les secouristes fouillaient encore dimanche 8 décembre les décombres après l'explosion survenue samedi matin 7 décembre, mais le nombre de personnes qui pourraient encore être ensevelies reste inconnu.

"On ne sait toujours pas ce qui a provoqué l'explosion. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'il y a des indications qu'il s'agit d'un crime", a déclaré à la presse la procureure générale Margreet Froberg.

Mme Froberg a ajouté qu'il n'était pas encore possible d'en dire plus sur ces indices, dans l'intérêt de l'enquête.

Jusqu'à présent, cinq corps ont été extraits des décombres de l'immeuble de trois étages. Une personne a été extraite vivante et transportée d'urgence à l'hôpital.

Au total, quatre blessés sont hospitalisés.

Les autorités ont déclaré que l'intensité de l'incendie ne permettait d'identifier les victimes qu'à l'aide des données ADN, ce qui a compliqué les calculs quant au nombre de personnes qui pourraient encore être portées disparues.

La directrice de la police de La Haye, Karin Krukkert, a déclaré que les recherches se concentraient sur une voiture qui a été aperçue quittant les lieux à grande vitesse peu après l'explosion à 06h15 samedi 7 décembre.

"Il est évident que nous aimerions beaucoup parler au conducteur de ce véhicule", a-t-elle déclaré, bien que le lien entre la voiture et l'explosion du bâtiment ne soit pas encore clair.

Souffrance

Deux équipes distinctes ont été constituées pour l'enquête, l'une pour identifier les victimes et l'autre pour rechercher les causes de l'explosion, a ajouté Mme Krukkert, précisant que l'enquête prendrait du temps.

Le maire de la ville, Jan van Zanen, a déclaré que les équipes de secours d'élite travaillant sur le site fouillaient actuellement les sous-sols du bâtiment effondré dans une dernière tentative de retrouver des corps.

Il a précisé que ce travail devrait être achevé dans la nuit ou tôt dans la matinée.

"Nous assistons ici à une catastrophe sans précédent... la souffrance est incalculable", a-t-il déclaré.

Le bâtiment de trois étages comprenait des commerces au rez-de-chaussée et cinq duplex, ont indiqué les autorités.

Les habitants ont indiqué aux médias locaux que l'immeuble était principalement occupé par des personnes âgées et des familles avec enfants.

Environ 40 voisins d'immeubles proches du bâtiment effondré ont été évacués.

