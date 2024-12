Pays-Bas

Un immeuble à La Haye "partiellement effondré" après une explosion

Un immeuble d'habitation de trois étages s'est partiellement effondré à La Haye samedi 7 décembre à la suite d'un incendie et d'une explosion, ont indiqué les pompiers, qui recherchent des personnes sous les décombres.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les services d'urgence sont en train de secourir et rechercher des personnes, et de lutter contre l'incendie", a déclaré le service des pompiers de la ville dans un communiqué.

Les secouristes ignorent le nombre de personnes encore sous les décombres, tout comme ce qui a pu causer l'explosion dans l'immeuble situé non loin du centre-ville.

Un journaliste de l'AFP sur place a fait état de la présence de dizaines de camions de pompiers qui luttent contre l'incendie depuis le sol et des positions plus élevées. Des débris sont éparpillés dans la rue et plusieurs fenêtres ont été soufflées. D'énormes colonnes de fumée s'élèvent vers le ciel laissant une odeur âcre dans l'air.

Selon le média local Regio15, plusieurs personnes ont déjà été secourues sur les lieux. Quatre personnes blessées lors de l'explosion ont été transportées dans des hôpitaux locaux, ont indiqué les pompiers.

"L'incendie dégage beaucoup de fumée. Les résidents sont invités à fermer fenêtres et portes et à éteindre la ventilation", ont demandé les autorités.

Le maire de la ville Jan van Zanen s'est rendu sur place pour coordonner les efforts de sauvetage, a indiqué Regio15. Plusieurs étages de l'immeuble semblent avoir été détruits dans l'explosion, selon la même source.

Les premières images diffusées par la chaîne publique NOS montrent plusieurs dizaines de pompiers luttant contre l'incendie et forçant les portes pour entrer dans l'immeuble.

Des équipes de recherche et de sauvetage spécialisées dans la recherche de victimes lors de catastrophes naturelles étaient en route vers les lieux avec des chiens de sauvetage, a indiqué NOS.

AFP/VNA/CVN