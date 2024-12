Syrie : des centaines de civils tués et 370.000 personnes déplacées depuis le 27 novembre

>> Le chef de l'ONU demande une cessation immédiate des hostilités en Syrie

>> Syrie : près de 50.000 déplacés en quelques jours

>> L'AGNU adopte deux résolutions sur la paix au Moyen-Orient

Photo : IRNA/VNA/CVN

Le Bureau a prévenu que l'escalade des hostilités dans le Nord, qui s'étend à d'autres parties du pays, représente une grave menace pour la sécurité des civils et que les dommages causés aux infrastructures compromettent l'acheminement de l'aide.

Des centaines de civils auraient été tués ou blessés au cours de la semaine dernière, mais la situation est très changeante et le nombre exact de victimes n'a pas encore été confirmé, a indiqué l'OCHA.

Depuis l'escalade des hostilités le 27 novembre, "au moins 370.000 hommes, femmes et enfants, garçons et filles, ont été déplacés, dont 100.000 qui ont quitté leur domicile plus d'une fois", a annoncé vendredi 6 décembre le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Bien que les chiffres exacts restent à confirmer, le Bureau a indiqué avoir reçu des informations selon lesquelles plus de 370 civils ont été tués dans la seule ville de Hama.

Les services publics et les infrastructures essentielles à Alep sont perturbés ou ne fonctionnent pas en raison de la pénurie de fournitures et de personnel, ce qui affecte gravement le système de santé local et provoque la suspension des opérations dans les principaux établissements de santé d'Alep et d'Idleb, a expliqué l'OCHA.

Xinhua/VNA/CVN