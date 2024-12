L'Indonésie émet une alerte aéronautique maximale en raison d'une éruption volcanique

Le mont Dukono, dans la province de Moluques, à l'Est de l'Indonésie, est entré en éruption tôt le matin du 7 décembre, ce qui a incité le Centre de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques à émettre l'alerte aéronautique la plus élevée.