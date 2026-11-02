Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail en Chine

À l’invitation du Comité central du Parti communiste chinois, une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, effectue une visite de travail en Chine du 1 er au 5 novembre, afin de renforcer les échanges politiques et de promouvoir une coopération bilatérale plus approfondie et concrète.

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Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

À l’invitation du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, effectue une visite de travail en Chine du 1er au 5 novembre 2026.

Le 2 novembre à Pékin, Nguyên Thanh Nghi et la délégation ont rencontré Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Ils se sont également entretenus avec He Lifeng, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre du Conseil des affaires d’État et directeur du Bureau de la Commission centrale des affaires économiques et commerciales du PCC, avant de travailler avec Lu Hao, membre du Comité central du PCC et directeur du Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d’État chinois.

Lors de ces rencontres, Nguyên Thanh Nghi a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi que des principaux dirigeants vietnamiens, au secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, et aux dirigeants chinois.

Il a félicité la Chine pour ses importants progrès dans tous les domaines et pour le succès du 5e Plénum du 20e Comité central du PCC, tenue du 26 au 29 octobre 2026, étape importante dans la préparation théorique du 21e Congrès du Parti.

Il s’est dit convaincu que la Chine mettrait en œuvre avec succès les résolutions du 20e Congrès, organiserait avec succès le 21e Congrès et atteindrait son objectif de devenir un pays socialiste moderne, puissant, prospère, civilisé, harmonieux et beau.

Le chef de la délégation a présenté la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la situation socio-économique du pays ainsi que les principales orientations adoptées lors du 4e Plénum du Comité central du XIVe mandat.

Soulignant la longue tradition d’amitié entre les deux pays et la priorité accordée par le Vietnam à ses relations avec la Chine, il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens étaient prêts à poursuivre, avec leurs homologues chinois, le renforcement de la confiance politique, de la connectivité stratégique et de la coopération concrète, tout en accompagnant le développement de chaque pays.

Wang Huning et He Lifeng ont transmis les salutations de Xi Jinping et du Premier ministre chinois Li Qiang aux dirigeants vietnamiens, notamment à Tô Lâm et au Premier ministre Lê Minh Hung. Les dirigeants chinois ont salué les réalisations du Vietnam et le succès du 4e plénum du Comité central du XIVe mandat.

Ils ont réaffirmé que la Chine considérait ses relations avec le Vietnam comme une priorité de sa diplomatie de voisinage et qu’elle était prête à mettre en œuvre les consensus conclus au plus haut niveau afin de promouvoir le développement de la communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam à portée stratégique.

Les deux parties ont salué les progrès positifs et globaux des relations bilatérales et convenu de renforcer la direction des deux Partis dans la poursuite de la concrétisation des consensus de haut niveau, de maintenir les échanges réguliers à tous les échelons, d’accélérer les projets de coopération concrète, de développer les échanges entre les peuples et de gérer de manière appropriée les différends afin de préserver la paix et la stabilité régionales.

Afin de promouvoir une coopération concrète dans divers domaines, Nguyên Thanh Nghi a proposé des mesures visant à rendre les échanges commerciaux bilatéraux plus équilibrés et durables, notamment en facilitant l’accès des produits vietnamiens au marché chinois.

Il a proposé de renforcer la connectivité des infrastructures de manière cohérente, moderne et multimodale, en accélérant notamment la mise en œuvre des lignes ferroviaires reliant les deux pays et des liaisons ferroviaires internationales ; de promouvoir les investissements de qualité, la coopération dans le domaine de l’électricité, ainsi que de réaliser de nouvelles avancées significatives dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Il a enfin proposé de renforcer la coopération touristique dans le cadre de l’Année de coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027 et de créer prochainement un comité de coopération dans l’éducation et la formation.

Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

Les dirigeants chinois ont, pour leur part, plaidé pour une meilleure mise en œuvre des mécanismes d’échanges entre les deux Partis, ainsi que pour le renforcement de la coopération dans le commerce, l’investissement, les chemins de fer, les postes frontaliers intelligents, les zones de coopération économique transfrontalière, les technologies, l’économie numérique et l’économie verte.

La Chine a salué la participation du Vietnam en tant que pays à l’honneur à l’initiative "Partager le grand marché – Exporter vers la Chine" en 2027. Elle s’est dite prête à importer davantage de produits agricoles vietnamiens et à encourager ses entreprises à investir au Vietnam.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre les échanges populaires, notamment dans le cadre du programme "Voyage rouge", ainsi que la coopération dans le tourisme, l’éducation, la culture et entre les collectivités locales.

Les deux parties ont par ailleurs évalué positivement la coopération entre la Commission centrale des politiques et des stratégies du Vietnam, le Bureau de la Commission centrale des affaires économiques et financières et le Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d’État chinois.

Elles ont convenu de renforcer les échanges de délégations, la formation des cadres et la coopération en matière de recherche, notamment par des séminaires thématiques et des échanges en ligne.

La veille, le 1er novembre, Nguyên Thanh Nghi et sa délégation avaient rencontré les cadres et le personnel de l’ambassade du Vietnam en Chine. Dans les prochains jours, ils se rendront dans la province du Zhejiang pour poursuivre leur visite de travail.

VNA/CVN