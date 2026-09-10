Une chanteuse vietnamienne brille au concours international "Écho des Nomades 2026"

Une étudiante de l’Académie nationale de musique du Vietnam a remporté le troisième prix du concours international de musique "Écho des Nomades 2026", organisé du 1 er au 4 septembre dans le cadre des 6 es Jeux mondiaux des nomades, au Kirghizistan.

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Photo : VH/CVN

La compétition qui a réuni 20 candidats représentant 19 pays et territoires, est destinée à promouvoir les échanges culturels et les liens par la musique, en créant une plateforme permettant de réinterpréter des éléments artistiques traditionnels d’une manière qui résonne auprès du public contemporain.

Chaque candidat a interprété deux morceaux : une chanson folklorique célèbre de son pays d’origine et un succès international revisité selon son propre style.

L’alliance d’éléments musicaux locaux et de musiques populaires à l’échelle mondiale a conféré au concours son caractère unique, tout en mettant en lumière le défi que représente la préservation de l’identité culturelle dans un environnement artistique multiculturel.

La représentante du Vietnam, la chanteuse Ngô Châu Anh, a choisi le xâm un art vocal traditionnel vietnamien issu du delta du fleuve Rouge, autrefois interprété par des musiciens de rue aveugles, la flûte en bambou et d’autres éléments caractéristiques de la musique folklorique vietnamienne pour sa première prestation.

Dotée d’une voix claire et expressive ainsi que d’une grande maîtrise de la flûte en bambou, la jeune artiste a livré une performance reflétant fortement l’identité culturelle vietnamienne tout en restant accessible à un public international.

Préserver l' identité propre

Les organisateurs ont salué la prestation de Ngô Châu Anh comme une illustration éloquente de la manière dont des éléments culturels nationaux peuvent être portés sur la scène internationale tout en préservant leur identité propre et en ouvrant des perspectives pour toucher de nouveaux publics.

Pour son deuxième passage sur scène, Ngô Châu Anh a choisi d’interpréter "My Heart Will Go On" - chanson emblématique rendue célèbre par la chanteuse canadienne Céline Dion - en l’associant à la sonorité de la flûte en bambou vietnamienne.

Cet arrangement, mêlant un titre familier du public international au timbre caractéristique d’un instrument traditionnel vietnamien, a mis en valeur la polyvalence de la jeune artiste dans un contexte multiculturel et lui a valu le troisième prix du concours international "Écho des Nomades 2026" (catégorie Ethno-Hit).

"Alors que je me trouvais sur la scène internationale de l’Écho des Nomades 2026, j’ai été submergée par l’émotion lorsque le nom du Vietnam a été annoncé pour le troisième prix", a écrit Ngô Châu Anh sur sa page personnelle.

Conquérir le cœur du public international

Il ne s’agit pas seulement d’un accomplissement personnel, mais aussi d’une affirmation de la beauté et de la richesse de la musique traditionnelle vietnamienne sur la scène artistique mondiale. Chaque mélodie que j’ai interprétée au cours de ce parcours est bien plus que de la musique ; c’est la voix du peuple vietnamien.

Mon lien profond avec la musique traditionnelle m’a investie de la mission d’ "ambassadrice culturelle", utilisant ma flûte et ma voix pour conquérir le cœur du public international.

"Je sais que chaque fois que la flûte vietnamienne résonne fièrement parmi des amis venus du monde entier, c’est aussi pour moi l’occasion d’exprimer tout mon amour et ma profonde gratitude envers ma terre natale".

"L’aventure ne fait que commencer, et je continuerai à me consacrer à faire découvrir la musique vietnamienne à un public toujours plus large à travers le monde !"

La réussite de Ngô Châu Anh au Kirghizistan est le fruit d’un processus rigoureux d’étude et de formation. La jeune artiste suit actuellement un double cursus en chant et en flûte de bambou dans le cadre du programme pour jeunes talents de l’Académie nationale de musique du Vietnam.

Ngô Châu Anh a également pris part à de nombreux programmes et événements majeurs, tant au niveau national qu’international, notamment les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) et des programmes de promotion du tourisme vietnamien en République tchèque, en Autriche et en Suisse.

VNA/CVN