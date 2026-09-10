"Échos de l’intérieur" et la renaissance des racines par la peinture

L’exposition personnelle "Échos de l’intérieur" de l’artiste franco-vietnamien Viêt Phương, de son nom complet Jordy Viet Phuong Givre, ouvrira ses portes à 17h30 le 11 septembre à Huyen Art House, au 8 Dang Tât, à Hô Chi Minh-Ville.

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Commissariée par le chercheur Lý Doi et documentée par la photographe Cosima Belleudy, cette exposition marque une étape surprenante dans le parcours de l’artiste, né en 2000, à la recherche de ses racines. Elle figure également parmi les expositions d’art contemporain les plus intrigantes de l’année 2026.

De retour au Vietnam, le pays de sa mère, en mai 2025 en quête de changement, Viêt Phuong a commencé par réaliser une série de documentaires consacrés à des artistes de la scène artistique locale, parmi lesquels Dô Duc, Bùi Chat, Huynh Lê Nhât Tân et Duong Thuy. Cette immersion dans le milieu des arts plastiques lui a permis de comprendre que la peinture pouvait constituer pour lui un moyen essentiel de guérison intérieure.

Il a alors choisi de signer ses œuvres du nom de Viêt Phuong, une appellation qui signifie "tourné vers le Vietnam", en hommage à ses origines.

À partir de décembre 2025, il s’est lancé dans une pratique picturale d’une intensité frénétique, produisant plus de 200 tableaux. Alors qu’il n’envisageait initialement pas de les présenter au public, la puissante énergie qui se dégageait de ses œuvres a convaincu Huyen Art House de lui proposer cette exposition.

Considérant la peinture comme une forme de psychanalyse visuelle, Viêt Phuong s’efforce délibérément d’écarter le regard du public afin d’atteindre une totale sincérité face à la toile. Ses œuvres ne cherchent pas à reproduire fidèlement les formes, mais à transformer les corps en une matière chargée d’énergie psychologique.

Les corps tordus, déchirés et déformés, les visages effacés ou recouverts les uns par les autres deviennent le lieu où se croisent solitude, peur, désir et instincts primitifs.

Sur le plan technique, la peinture de Viêt Phuong mêle post-expressionnisme et abstraction. Son travail traduit la tension entre une rationalité calculée - palette réduite au noir, au blanc et au gris, techniques d’effacement et d’estompage - et une spontanéité explosive, à travers des coups de pinceau bruts, rapides et puissants.

L’obscurité qui imprègne ses tableaux est dense, mais elle n’est ni mélancolique ni morbide. Elle agit plutôt comme un vecteur ouvrant la voie à une vérité à l’état brut. Au milieu de surfaces de peinture épaisses et compactes, des espaces blancs apparaissent comme des respirations indispensables à la persistance de l’émotion.

Bien que réalisées dans une solitude profondément intériorisée, les œuvres suscitent une étrange série de résonances. Viêt Phuong observe les fissures de l’intériorité avec compassion et naïveté, sans porter de jugement. Comme le souligne le chercheur Quach Cuong, la peinture n’est pas ici une réponse, mais une porte.

L’exposition "Échos de l’intérieur" n’invite donc pas seulement le public à contempler les ténèbres de l’artiste. Elle l’invite également à se confronter à lui-même et à écouter la voix secrète qui résonne au plus profond de son âme.

Texte et photo : Minh Thu/CVN