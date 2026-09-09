Première représentation en version concert de "Madama Butterfly" à Hô Chi Minh-Ville

Le chef-d’œuvre lyrique "Madama Butterfly" du compositeur italien Giacomo Puccini sera présenté pour la première fois en version concert à Hô Chi Minh-Ville les 11 et 12 septembre, avec la participation des artistes de l’Orchestre symphonique et de l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville (HBSO), ainsi que d’artistes internationaux.

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"Madama Butterfly" est l’une des œuvres les plus célèbres de Giacomo Puccini. À Hô Chi Minh-Ville, l’opéra sera présenté sous forme de concert en deux actes, répartis en trois parties, mettant l’accent sur la musique, les voix et la structure dramatique originale de l’œuvre.

Le programme est organisé en collaboration entre le HBSO et des artistes internationaux, sous la direction artistique de la docteure Lê Hà My, directrice du HBSO. Le chef d’orchestre italien Roberto Fiore assurera la direction de l’orchestre ainsi que la fonction de directeur musical, tandis que le chef d’orchestre Trân Nhât Minh sera chargé de la préparation du chœur.

L’artiste émérite Pham Khanh Ngoc interprétera le rôle principal de Cio-Cio San. Le ténor italien Marco Miglietta incarnera Pinkerton. Le spectacle réunira également les artistes Dao Mac, Phan Hông Diu, Phạm Trang, Vo Nguyên Thanh Tâm, Trân Thanh Nam, Nguyên Vu Uyên Di et Bùi Danh Hung, aux côtés du Chœur et de l’Orchestre symphonique du HBSO.

Selon la cheffe d’orchestre Lê Ha My, la représentation de "Madama Butterfly" confirme une nouvelle fois l’orientation du HBSO visant à renforcer ses collaborations internationales et à rapprocher du public vietnamien les grands classiques de l’opéra mondial. Elle offre également de nouvelles occasions d’échanges professionnels entre les artistes vietnamiens et la communauté artistique internationale.

Texte et photo : Minh Thu/CVN