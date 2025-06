Rafal Trzaskowski en tête du second tour de la présidentielle polonaise

Le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, serait légèrement en tête du second tour de l'élection présidentielle polonaise de dimanche 1 er juin, selon les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote.

>> Marée de drapeaux à Varsovie pour les 100 ans de l'Indépendance

>> Les Polonais élisent leur président dans un scrutin retardé

>> En Pologne, un vote présidentiel sur le fil du rasoir

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les sondages sortis des urnes d'Ipsos, M. Trzaskowski, le candidat de la Coalition civique (KO) au pouvoir, recueillerait 50,3% des voix, tandis que son rival Karol Nawrocki, candidat indépendant soutenu par le parti d'opposition Droit et Justice (PiS), en obtiendrait 49,7%. Le taux de participation est estimé à 72,8%.

Selon les sondages sortis des urnes du Groupe de recherche national polonais, M. Trzaskowski arriverait en tête du second tour avec 50,17% des voix, tandis que M. Nawrocki en obtiendrait 49,83%.

La marge d'erreur des sondages sortie des urnes étant généralement de ± 2 points de pourcentage, les résultats restent dans la marge d'erreur statistique, et le vainqueur final n'a pas encore été proclamé.

Les résultats définitifs devraient être annoncés lundi matin 2 juin ou en début d'après-midi, selon la Commission électorale nationale de Pologne (PKW).

Un premier tour très disputé s'était tenu le 18 mai, au cours duquel M. Trzaskowski avait obtenu 31,36% des voix et M. Nawrocki 29,54%. Aucun candidat n'ayant obtenu plus de 50% des voix au premier tour, un second tour a été organisé.

Xinhua/VNA/CVN