Programme nucléaire : les États-Unis pourraient bientôt conclure un accord avec l'Iran

Les États-Unis et l'Iran pourraient parvenir prochainement à des ententes pour régler leurs différends concernant le programme nucléaire de Téhéran, a déclaré le président américain Donald Trump.

>> L'Iran accepte de mener un nouveau cycle de négociations nucléaires indirectes avec les États-Unis

>> Nucléaire : fin du 5e cycle de pourparlers à Rome entre l'Iran et les États-Unis

Photo : IRNA/VNA/CVN

"Ils préféreraient conclure un accord. Et je pense que cela pourrait être fait dans un avenir pas trop éloigné", a indiqué le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, organisée en commun avec l'homme d’affaires Elon Musk qui quitte ses fonctions au département de l'Efficacité gouvernementale (Doge).

Commentant les perspectives d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, Donald Trump a affirmé que son pays avait "de bonnes chances". "Nous souhaitons qu'ils [les Iraniens] soient un pays très prospère, un pays formidable. Mais nous ne pouvons pas leur permettre de détenir l’arme nucléaire, c'est très simple".

La chaîne CNN a précédemment rapporté que Washington et Téhéran pourraient signer un accord sur le programme nucléaire iranien prochainement.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, a constaté que les deux pays étaient encore loin d’un accord.

Les délégations de l'Iran et des États-Unis ont tenu le 23 mai à Rome un cinquième volet de négociations sur le programme nucléaire de Téhéran avec la médiation d’Oman. Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr Al Busaidi, a évoqué pour sa part un "progrès certain, mais pas définitif" à l'issue des consultations. Son homologue iranien a souligné que Téhéran et Washington espéraient obtenir des résultats positifs en une ou deux réunions supplémentaires.

TASS/VNA/CVN