Une affaire de crédits frauduleux jugée en première instance à Hô Chi Minh-Ville

Le matin du 17 avril, la Cour populaire de Hô Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de l’accusé Nguyên Thê Binh et de ses complices pour des infractions en matière de crédit ayant causé à l’État une perte de plus de 1.000 milliards de dôngs (38 millions de dollars). Actuellement en fuite, il fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

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Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire, cette affaire s'est déroulée entre 2007 et 2010 dans une succursale de la Banque Agribank de la mégapole du Sud. Les prévenus ont abusé de leurs fonctions ou profité de failles procédurales pour légaliser des dossiers de prêt et surévaluer des garanties, entraînant des décaissements illégaux.

Photo : VNA/CVN

Selon l'enquête, en sa qualité de directeur général par intérim d’Agribank, Nguyên Thê Binh a ordonné à ses subordonnés d’accorder des prêts irréguliers à des entreprises non éligibles. Ses coaccusés se sont rendus coupables de complicité ou de négligence dans l’évaluation et le contrôle des crédits. L’enquête a aussi révélé de nombreux dossiers falsifiés ou incomplets. Certaines garanties illégales ont été acceptées et surévaluées, rendant ces prêts à haut risque irrécouvrables et provoquant des pertes colossales dépassant 1.000 milliards de dôngs.

Ce procès, prévu jusqu’au 20 avril 2026, vise à juger l’affaire de manière objective, exhaustive et strictement conforme à la loi. Les interrogatoires porteront sur les processus d’approbation des crédits, l’évaluation des actifs, les dommages réels ainsi que les responsabilités individuelles.

Suivie de près par l’opinion publique, cette affaire souligne l’urgence de renforcer la discipline dans les activités de crédit. Elle met en évidence la nécessité d’un contrôle interne accru afin de prévenir les infractions et de garantir la sécurité du système financier et bancaire.

VNA/CVN