La BM loue le Vietnam pour son développement et son utilisation du capital humain

La reconnaissance accordée au titre de l’Indice de capital humain plus (HCI+) 2026 confirme les efforts déployés par le Vietnam pour placer l’humain au cœur de sa stratégie de développement, améliorer la qualité de l’éducation et des soins de santé, renforcer les liens entre la formation et le marché du travail et promouvoir une croissance inclusive et durable.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam figurait parmi les pays ayant obtenu des résultats exceptionnels en matière de développement du capital humain, selon l’Indice de capital humain plus (HCI+) 2026.

Cette distinction a été remise lors d’une cérémonie qui s’est tenue au siège du Groupe de la Banque mondiale, jeudi 16 avril, dans le cadre des Réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Washington.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a reçu, au nom du Vietnam, cette reconnaissance qui place le pays parmi les plus performants de l’HCI+, aux côtés de la Jamaïque, du Kenya, du Kirghizistan et du Rwanda, dans la catégorie des pays ayant un niveau de revenu similaire.

L’ICH+ est une version élargie de l’Indice de capital humain (ICH+) développé par la Banque mondiale. Elle vise à offrir une vision plus complète des investissements des pays dans le capital humain et de son utilisation effective.

Contrairement aux indicateurs traditionnels, l’ICH+ mesure non seulement le potentiel humain acquis par l’éducation et les soins de santé, mais évalue également l’efficacité avec laquelle ce potentiel se traduit en résultats économiques concrets, notamment en termes d’emploi et de revenus.

Plus précisément, l’indice évalue des aspects clés tels que la qualité de l’éducation et les acquis d’apprentissage ; la santé et l’espérance de vie ; la participation au marché du travail et le niveau d’utilisation des compétences dans l’économie ; ainsi que les pertes de capital humain dues à la sous-utilisation des compétences.

Selon l’évaluation de la Banque mondiale, le Vietnam continue d’afficher d’excellentes performances en matière d’investissement et d’utilisation du capital humain, notamment parmi les pays présentant des niveaux de revenus comparables. Le pays se distingue par ses solides résultats en matière d’éducation, ses progrès notables en matière d’emploi et l’utilisation efficace de son capital humain.

Le score HCl+ du Vietnam est de 216 sur un maximum de 325, ce qui reflète ses investissements dans la santé, l’éducation et l’emploi, selon la note de synthèse sur le capital humain publiée en avril.

Une hausse de 10 points de l’indice se traduirait par une augmentation d’environ 10% des revenus futurs, indique le rapport. Combler les écarts actuels dans ces domaines par rapport aux pays les plus performants présentant un PIB par habitant similaire permettrait d’accroître les revenus futurs de 27%.

Poursuivre des réformes ambitieuses

Concernant l’éducation, le Vietnam a maintenu d’excellents résultats aux évaluations internationales des élèves, témoignant d’améliorations constantes et durables de la qualité de l’enseignement fondamental. En matière d’emploi, le rapport HCI+ constate une hausse significative de l’emploi salarié, signe d’une transition positive du travail informel vers des emplois plus productifs du secteur formel.

En matière d’utilisation du capital humain, le Vietnam est considéré comme l’un des pays ayant le mieux réussi, par rapport à la moyenne des pays de son groupe de revenus, à transformer les investissements dans l’éducation et la santé en une réelle croissance économique.

Comparé à des pays comparables ayant un niveau de revenu similaire, le Vietnam affiche une plus grande efficacité dans la conversion des compétences en emplois et en revenus, tout en maintenant une qualité d’éducation constante. En Asie du Sud-Est, il est reconnu comme l’une des économies disposant de ressources humaines compétitives, notamment dans le contexte de la transition vers un modèle de croissance axé sur les compétences et l’innovation.

La reconnaissance au titre de HCI+ 2026 confirme les efforts déployés par le Vietnam pour placer l’humain au cœur de sa stratégie de développement, améliorer la qualité de l’éducation et des soins de santé, renforcer les liens entre la formation et le marché du travail et promouvoir une croissance inclusive et durable.

Cette distinction salue non seulement les réalisations du pays, mais encourage également le Vietnam à poursuivre des réformes ambitieuses afin d’améliorer encore la qualité de ses ressources humaines dans cette nouvelle phase de développement. Elle démontre par ailleurs l’efficacité de l’investissement dans le capital humain comme moteur essentiel de la croissance à long terme et de la compétitivité nationale dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN